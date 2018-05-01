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فضيحة..راقصة مغربية دارت فيديو كليب والقضية فيها صور شبه عارية خلال رمضان..وها شنو وقع ليها بمصر

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 21:27 فضيحة..راقصة مغربية دارت فيديو كليب والقضية فيها صور شبه عارية خلال رمضان..وها شنو وقع ليها بمصر | ثقافة و فنون
فضيحة..راقصة مغربية دارت فيديو كليب والقضية فيها صور شبه عارية خلال رمضان..وها شنو وقع ليها بمصر
قام مجموعة من المحامين، بتقديم بلاغ لمباحث المصنفات الفنية حول منع عرض كليب الراقصة المغربية ''منار''، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية، يومه الثلاثاء 29 ماي.

''شوف تيفي''

قام مجموعة من المحامين، بتقديم بلاغ لمباحث المصنفات الفنية حول منع عرض كليب الراقصة المغربية ''منار''، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية، يومه الثلاثاء 29 ماي.

وأوضح موقع ''الفن'' المصري، أن البلاغ المقدم ضد الراقصة، جاء بعد إعلان هذه الأخيرة في بعض وسائل الإعلام عن طرح كليب ديني، مشيرا إلى أن البلاغ تضمن صورا شبه عارية للراقصة في عدة مناسبات ظهرت فيها مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن البلاغ، أكد أن هذا الأمر يتعارض مع شهر الصيام ويتنافى مع أخلاقيات المجتمع المصري، مبرزا أن أنشطة الراقصة مخالفة للقانون وهو ما أكدته وزارة الصحة التي أغلقت مركزا طبيا للراقصة بالمهندسين، بعد ثبوت قيامه بإجراء جراحات خارج القانون، إلى جانب مخالفات طبية أخرى تهدد أرواح المرضى.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي راقصة مغربية شهر الصيام مصر منار

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