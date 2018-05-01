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بعد رحيله عن برشلونة إنييستا يكشف سبب تشجيعه للريال

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 21:18 بعد رحيله عن برشلونة إنييستا يكشف سبب تشجيعه للريال | سبور
بعد رحيله عن برشلونة إنييستا يكشف سبب تشجيعه للريال
كشف أندريس إنييستا، اللاعب السابق لفريق برشلونة الاسباني، عن سبب تشجيعه للغريم التقليدي ريال مدريد في فترة من فترات حياته في تصريحات ليومية ماركا الإسبانية .

'' شوف سبور''

كشف أندريس إنييستا، اللاعب السابق لفريق برشلونة الاسباني، عن سبب تشجيعه للغريم التقليدي ريال مدريد في فترة من فترات حياته في تصريحات ليومية ماركا الإسبانية .

وقال إنييستا للصحيفة المدريدية : لقد حدث ذلك، شجعت ريال مدريد في الصغر، جاء ذلك بعدما سجل برشلونة سبعة أهداف في مرمى ألباسيتي '' الفريق الذي ينتمي إليه و يشجعه''.

وتابع قائلا :'' لقد غضبت بشدة من ذلك و كنت غير سعيد لرؤية برشلونة يفعل ذلك في فريقي المفضل، لذلك عشت وقتا صعبا شمل ذلك تغيير الفريق الذي أشجع.

و ختم إنييستا :'' و رغم ذلك لم يكن هناك أي مفاوضات بيني و بين ريال مدريد على مدار مسيرتي ، لم أكن أبدا قريبا من الانتقال للريال رغم أنهم حاولوا التعاقد معي عدة مرات''.

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شوف سبور المغرب إنييستا برشلونة ريال مدريد

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