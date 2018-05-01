بعد رحيله عن برشلونة إنييستا يكشف سبب تشجيعه للريال ﻿

كشف أندريس إنييستا، اللاعب السابق لفريق برشلونة الاسباني، عن سبب تشجيعه للغريم التقليدي ريال مدريد في فترة من فترات حياته في تصريحات ليومية ماركا الإسبانية .

'' شوف سبور''

كشف أندريس إنييستا، اللاعب السابق لفريق برشلونة الاسباني، عن سبب تشجيعه للغريم التقليدي ريال مدريد في فترة من فترات حياته في تصريحات ليومية ماركا الإسبانية .

وقال إنييستا للصحيفة المدريدية : لقد حدث ذلك، شجعت ريال مدريد في الصغر، جاء ذلك بعدما سجل برشلونة سبعة أهداف في مرمى ألباسيتي '' الفريق الذي ينتمي إليه و يشجعه''.

وتابع قائلا :'' لقد غضبت بشدة من ذلك و كنت غير سعيد لرؤية برشلونة يفعل ذلك في فريقي المفضل، لذلك عشت وقتا صعبا شمل ذلك تغيير الفريق الذي أشجع.

و ختم إنييستا :'' و رغم ذلك لم يكن هناك أي مفاوضات بيني و بين ريال مدريد على مدار مسيرتي ، لم أكن أبدا قريبا من الانتقال للريال رغم أنهم حاولوا التعاقد معي عدة مرات''.