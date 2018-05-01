عاجل..ترمضينة خايبة بسبب خلاف حول ''حمامة'' تنتهي بجريمة قتل بشعة بفاس+تفاصيل جد خطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي بوطويل بمدينة فاس، اهتز قبل قليل من يومه الثلاثاء 29 ماي، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب، أقدم على قتل شخص في عقده الرابع بعد أن وجه له طعنة مميتة بواسطة السلاح

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن حي بوطويل بمدينة فاس، اهتز قبل قليل من يومه الثلاثاء 29 ماي، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب، أقدم على قتل شخص في عقده الرابع بعد أن وجه له طعنة مميتة بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح المصدر ذاته أن الضحية البالغ من العمر قيد حياته 40 سنة والمعروف بتربية الحمام، دخل في نقاش مع شاب يبلغ من العمر 20 سنة حول فرخ ''حمام''، ليقوم هذا الشاب في لحظة غضب بطعن الضحية بواسطة سلاح أبيض على مستوى الكلية.

وأشار ذات المصدر إلى أن الضحية ومباشرة بعد تلقيه للطعنة، توجه مشيا على الأقدام إلى دائرة أمنية لكنه سقط جثة هامدة غارقا في دمائه، بينما قام الشاب المتورط في جريمة القتل بتسليم نفسه للمصالح الأمنية.