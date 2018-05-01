 الفريق الاستقلالي يفتح النار على حكومة العثماني ويحملها مسؤولية غليان الشارع المغربي ﻿
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فلتات لسان وزراء العثماني

الفريق الاستقلالي يفتح النار على حكومة العثماني ويحملها مسؤولية غليان الشارع المغربي

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 18:30 الفريق الاستقلالي يفتح النار على حكومة العثماني ويحملها مسؤولية غليان الشارع المغربي | بوليتيك
الفريق الاستقلالي يفتح النار على حكومة العثماني ويحملها مسؤولية غليان الشارع المغربي
وجه فريق حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، مذكرة إلى رئيس الحكومة تحمل جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي بحسب ما أوردته مضامينها، لمواجهة غلاء المعيشة

شوف تيفي:

 

وجه فريق حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، مذكرة إلى رئيس الحكومة تحمل جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي بحسب ما أوردته مضامينها، لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب، مطالبة في ذات السياق تفعيل إجراء مراجعة فورية لبعض مقتضيات قانون مالية 2018، في ندوة نظمها الفريق يومه الثلاثاء 29 ماي، في موضوع تقديم مشروع قانون المالية معدل برسم سنة 2018.


وقالت البرلمانية رفيعة المنصوري عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في هذا الصدد، أن امتصاص غضب الشارع يأتي بحلول، بحيث يجب على الحكومة أن تعلم أنها مجبرة على مأسسة الحوار الاجتماعي بإشراك جميع الأطراف بما فيها النقابات من أجل مجاراة الدينامية التي يعرفها الشارع المغربي، والتي قالت عنها المنصوري "ما خصهاش تخلعنا لأنها كتفضح الفساد".

وقامت المنصوري عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بضم صوتها في معرض مداخلتها إلى صوت رحال مكاوي عن الفريق ذاته، أنه آن الآوان لتقنين الكثير من الجوانب فيما يتعلق بالأجور ولاسيما في القطاع الخاص، مشيرة أن المواطنين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور هم تحت عتبة الفقر، بمقارنة مع الارتفاع المهول للأسعار مما جعل الشارع يغلي وعلى الحكومة أن تتحرك في هذا الشأن.

وطالبت رفيعة المنصوري عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بالإسراع بتفعيل مجلس المنافسة ومراسيمه الغائبة، للحد من غلاء أسعار المحروقات من أجل تطبيق شروط المنافسة وتسقيف أثمنة هذه المحروقات، مضيفة أن اليوم على الحكومة تفعيل صلاحياتها واستغلال آليات التدخل بإجراءات استعجالية لتسقيف هوامش الربح بالقطاع الخاص خاصة في التعليم وكل قطاع له علاقة بجيوب المواطنين.

 

 

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شوف تيفي المغرب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية العثماني مشروع قانون مالية معدل البرلمان لجنة المالية والتنمية الاجتماعية

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