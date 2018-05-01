خطـــير.. عْـــرض عليها تفطر مْعـاه فرمضــان شفر ليها طوموبيلة بـ100 مليون فكازا ﻿

توصلت ''شــوف تيفي''،يومه الثلاثاء، بشكاية مثيرة لشابة تعرضت لسرقة مثيرة بمدينة الدارالبيضاء على يد شاب تعرفت عليه في رمضان.

شـــوف تيفي:

توصلت "شــوف تيفي"،يومه الثلاثاء، بشكاية مثيرة لشابة تعرضت لسرقة مثيرة بمدينة الدارالبيضاء على يد شاب تعرفت عليه في رمضان.

وكشفت مصادرنا، أن الشاب الذي تعرفت عليه مؤخرا سرق سيارتها الفاخرة يوم الجمعة الماضية بعدما دعاها لوجبة الإفطار بمطعم "كابستان" الشهير بكورنيش عين الذئاب.

و في غفلة منها ، تضيف مصادرنا،سرق سيارتها المقدر ثمنها حسب الشكاية ب100 مليون ولاذ بالفرار، مؤكدة أنه اتصل بها و حاول ابتزازها مقابل منحه مبلغ 50 مليون.

و أفادت مصادرنا، أن الضحية أبلغت المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا معمقا في الموضوع.