عاجل.. اعتقال سيدة قتلات رضيعها اللي لقاوه مقطوع الرأس بتطوان والقضية فيها علاقة غير شرعية ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في ارتكابها لجريمة قتل رضيعها حديث الولادة.

"شوف تيفي"+" و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في ارتكابها لجريمة قتل رضيعها حديث الولادة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن تطوان كانت قد عاينت يوم السبت المنصرم جثة رضيع حديث الولادة على مستوى مستنقع مائي بالقرب من حي كويلما بضواحي المدينة، وهي في حالة تحلل متقدمة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه بها التي تبين أنها أنجبته من علاقة غير شرعية، وقامت بخنقه قبل أن تعمد إلى إهمال الجثة بالبركة المائية.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه بها تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كشفت قبل يومين عن التفاصيل الأولى الخاصة بالعثور على جثة الرضيع مقطوعة الرأس بنهر بمدينة تطوان.



