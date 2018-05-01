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عاجل.. هام للراغبين في العمل: المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن إجراء مباراة جديدة..وهذه هي الشروط

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 17:13 عاجل.. هام للراغبين في العمل: المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن إجراء مباراة جديدة..وهذه هي الشروط | مجتمع
عاجل.. هام للراغبين في العمل: المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن إجراء مباراة جديدة..وهذه هي الشروط
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستنظم يوم 12 يونيو 2018 بالرباط وبمدن أخرى إذا استوجب ذلك عدد المترشحين، مباراة للتوظيف في الدرجة الأولى (السلم 10) ضمن إطار الممرضين وإطار تقنيي الصحة

"شوف تيفي"

 

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستنظم يوم 12 يونيو 2018 بالرباط وبمدن أخرى إذا استوجب ذلك عدد المترشحين، مباراة للتوظيف في الدرجة الأولى (السلم 10) ضمن إطار الممرضين وإطار تقنيي الصحة بالمديرية العامة للامن الوطني برسم السنة المالية 2018، وذلك في حدود المناصب المالية وحسب التخصصات المشار إليها في الجدول أسفله. ويحتفظ بنسبة 25% من المناصب المتبارى بشأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم.

 

وأوضحت المديرية أن هذه المباراة تتعلق بالعديد من التخصصات ، ويتعلق الأمر بممرض متعدد التخصصات، وممرض في التخدير والإنعاش، إطار تقني في الصحة، وتقني في الأشعة، وتقني في المختبر، مشيرة إلى أن عدد المناصب يصل لـ 65.


وبالنسبة لشروط الترشيح فهي على الشكل التالي:
تفتح المباراة في وجه المترشحين المستوفين للشروط النظامية المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، البالغين من العمر 18 سنة على الأقل، و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير 2018، الحاصلين على إحدى الشهادات التالية:

دبلوم الإجازة المسلم من قبل أحد المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة؛

دبلوم الدولة للطور الأول للدراسات شبه الطبية المسلم من قبل أحد معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة؛


إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة قائمتها طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل.

ويتكون ملف الترشيح:
يتضمن ملف الترشيح وجوبا، تحت طائلة عدم القبول، الوثائق التالية:
طلب خطي موجه للمدير العام للأمن الوطني يبين فيه المترشح اسمه الشخصي والعائلي وعنوانه وإمضاءه ورقم هاتفه؛

بيان السيرة الذاتية للمترشح (CV)؛

نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الدبلوم المطلوب أو شهادة معترف بمعادلتها له، مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة؛
نسخة من عقد الازدياد لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر؛
نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
ثلاثة أظرفة متنبرة مدون عليها اسم وعنوان المترشح.

* بالنسبة للمترشحين الذين يحملون صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم، يتعين عليهم الإدلاء بما يثبت حملهم للصفة المذكورة على أساس استكمالهم للإجراءات الإدارية الخاصة بترشيحهم لاحقا عن طريق الإدارة المكلفة بتسيير شؤونهم؛

* بالنسبة للمترشحين الموظفين، يتوجب عليهم الإدلاء بترخيص من إدارتهم الأصلية لاجتياز المباراة تحت طائلة رفض طلبهم أو حذفهم من قائمة الناجحين متى تبين لاحقا أنهم موظفون؛

يرسل ملف الترشيح إلى المديرية العامة للأمن الوطني – مديرية الموارد البشرية – قسم التوظيف والترقية – مصلحة المباريات، بالرباط، وذلك في أجل أقصاه 11 يونيو 2018.

وستوجه للمترشحين المستوفين للشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في المباراة، استدعاءات شخصية عن طريق البريد إلى العنوان المصرح به في ملف الترشيح يتضمن على الخصوص: اسم وعنوان مركز الامتحان ورقم ملف الترشيح وتاريخ وساعة إجراء المباراة. ويعتبر هذا الاستدعاء بمثابة دعوة للحضور إلى مركز الامتحان المعين لهذا الغرض مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية لاجتياز الاختبارات الكتابية.

 

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