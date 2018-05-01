عاجل.. الوزير بوريطة يقوم بزيارة رسمية إلى تونس ﻿

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، زيارة رسمية إلى تونس اليوم الثلاثاء، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء التونسية قبل

"شوف تيفي"



يؤدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، زيارة رسمية إلى تونس اليوم الثلاثاء، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء التونسية قبل قليل.

وأشارت الوكالة التونسية أن هذه الزيارة، تمثل وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، مناسبة لاستعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، ومتابعة نتائج الدورة 19 للجنة العليا المشتركة التي انعقدت بالرباط يوم 19 يونيو 2017 برئاسة رئيسي حكومتي البلدين.

كما سيتم خلال الزيارة، تضيف الوكالة، تبادل وجهات النظر والتشاور بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي وتنشيط أطره وآلياته.

وأكدت الوكالة أن العلاقات التونسية المغربية، تشهد حركية مهمة، تميزت بتطور نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين سامي مسؤولي البلدين، وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون تشمل ميادين مختلفة، منها النقل البحري والتكوين المهني والتشغيل والشباب والتعليم العالي والشؤون الدينية والتصدير.



