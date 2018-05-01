 عاجل.. الوزير بوريطة يقوم بزيارة رسمية إلى تونس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. هام للراغبين في العمل: المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن إجراء مباراة جديدة..وهذه هي الشروط | مجتمع

عاجل.. هام للراغبين في العمل: المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن إجراء مباراة جديدة..وهذه هي

عاجل.. الوزير بوريطة يقوم بزيارة رسمية إلى تونس | بوليتيك

عاجل.. الوزير بوريطة يقوم بزيارة رسمية إلى تونس

زلزال قوي يضرب البوليساريو والمخابرات الجزائرية بعد هروب أشهر قياديي عسكري بالجبهة واحتمال دخوله المغرب | بوليتيك

زلزال قوي يضرب البوليساريو والمخابرات الجزائرية بعد هروب أشهر قياديي عسكري بالجبهة واحتمال دخوله

حنان رحاب تنفي ضبطها في حالة غش بكلية الحقوق بالمحمدية وتهدد مستهدفيها بالمتابعة القضائية | بوليتيك

حنان رحاب تنفي ضبطها في حالة غش بكلية الحقوق بالمحمدية وتهدد مستهدفيها بالمتابعة القضائية

عاجل..ممثل النيابة العامة: وضع الزفزافي بالزنزانة الانفرادية قانوني | بوليتيك

عاجل..ممثل النيابة العامة: ''وضع الزفزافي بالزنزانة الانفرادية قانوني''

فيديو : رياض محرز إلى مانشستر سيتي وبيل يتلقى عرضا مغريا وسواريز يتحدث عن صلاح | بووز

فيديو : رياض محرز إلى مانشستر سيتي وبيل يتلقى عرضا مغريا وسواريز يتحدث عن صلاح

عودة الاحتقان بالقطاع الصحي بمكناس بسبب تسرب أخبار عن إغلاق مصلحتي طب الأطفال والولادة بمستشفى سيدي سعيد | مجتمع

عودة الاحتقان بالقطاع الصحي بمكناس بسبب تسرب أخبار عن إغلاق مصلحتي طب الأطفال والولادة بمستشفى

سكووب...إدانة ابن كلميم الذي اتصل بالملك بالحبس النافذ في قضية تتعلق بالسب والقذف وتعويض مالي قدره 30 مليون سنتيم للقيادي عبد الوهاب بلفقيه | مجتمع

سكووب...إدانة ابن كلميم الذي اتصل بالملك بالحبس النافذ في قضية تتعلق بالسب والقذف وتعويض مالي قدره

عاجل..نبيلة منيب وعمر بلافريج يحضران أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقضية سخنات بسبب الإضراب عن الطعام في رمضان | بوليتيك

عاجل..نبيلة منيب وعمر بلافريج يحضران أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقضية سخنات بسبب

فلتات لسان وزراء العثماني

عاجل.. الوزير بوريطة يقوم بزيارة رسمية إلى تونس

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 17:10 عاجل.. الوزير بوريطة يقوم بزيارة رسمية إلى تونس | بوليتيك
عاجل.. الوزير بوريطة يقوم بزيارة رسمية إلى تونس
يؤدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، زيارة رسمية إلى تونس اليوم الثلاثاء، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء التونسية قبل

"شوف تيفي"


يؤدي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، زيارة رسمية إلى تونس اليوم الثلاثاء، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء التونسية قبل قليل.

وأشارت الوكالة التونسية أن هذه الزيارة، تمثل وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، مناسبة لاستعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، ومتابعة نتائج الدورة 19 للجنة العليا المشتركة التي انعقدت بالرباط يوم 19 يونيو 2017 برئاسة رئيسي حكومتي البلدين.

كما سيتم خلال الزيارة، تضيف الوكالة، تبادل وجهات النظر والتشاور بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي وتنشيط أطره وآلياته.

وأكدت الوكالة أن العلاقات التونسية المغربية، تشهد حركية مهمة، تميزت بتطور نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين سامي مسؤولي البلدين، وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون تشمل ميادين مختلفة، منها النقل البحري والتكوين المهني والتشغيل والشباب والتعليم العالي والشؤون الدينية والتصدير.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي العلاقات التونسية تونس ناصر بوريطة الشؤون الدينية وزير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

زلزال قوي يضرب البوليساريو والمخابرات الجزائرية بعد هروب أشهر قياديي عسكري بالجبهة واحتمال دخوله المغرب | بوليتيك

زلزال قوي يضرب البوليساريو والمخابرات الجزائرية بعد هروب أشهر قياديي عسكري بالجبهة واحتمال دخوله المغرب

حنان رحاب تنفي ضبطها في حالة غش بكلية الحقوق بالمحمدية وتهدد مستهدفيها بالمتابعة القضائية | بوليتيك

حنان رحاب تنفي ضبطها في حالة غش بكلية الحقوق بالمحمدية وتهدد مستهدفيها بالمتابعة القضائية

عاجل..ممثل النيابة العامة: وضع الزفزافي بالزنزانة الانفرادية قانوني | بوليتيك

عاجل..ممثل النيابة العامة: ''وضع الزفزافي بالزنزانة الانفرادية قانوني''

عاجل..نبيلة منيب وعمر بلافريج يحضران أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقضية سخنات بسبب الإضراب عن الطعام في رمضان | بوليتيك

عاجل..نبيلة منيب وعمر بلافريج يحضران أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقضية سخنات بسبب الإضراب عن الطعام في رمضان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب المغرب العميق..سفارة الامارات تشرف على توزيع مساعدات غدائية لفائدة ساكنة تنغير في إطار حملة إفطار الصائم | قنوات أخرى
منذ 34 دقيقة

في قلب المغرب العميق..سفارة الامارات تشرف على توزيع مساعدات غدائية لفائدة ساكنة تنغير في إطار حملة إفطار الصائم

كيداير السوق..المعيشة غالية فرمضان بوجدة | أش خبار السوق

كيداير السوق..المعيشة غالية فرمضان بوجدة

صــادم و بالفيديو:أول تصريح لأب 2 بنات اغتاصبهم فقيه مسجد بدوار نواحي مراكش ..تكرفص ليا على بناتي وهاشنو لقينا منين ديناهم عند الطبيب | بــووز

صــادم و بالفيديو:أول تصريح لأب 2 بنات اغتاصبهم فقيه مسجد بدوار نواحي مراكش ..تكرفص ليا على بناتي وهاشنو لقينا منين ديناهم عند الطبيب

قدور و عويشة - شــــــــيــــــــشــــــــــة | زووم

قدور و عويشة - شــــــــيــــــــشــــــــــة

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. هام للراغبين في العمل: المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن إجراء مباراة جديدة..وهذه هي الشروط | مجتمع
منذ 6 دقائق

عاجل.. هام للراغبين في العمل: المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن إجراء مباراة جديدة..وهذه هي

عاجل.. الوزير بوريطة يقوم بزيارة رسمية إلى تونس | بوليتيك

عاجل.. الوزير بوريطة يقوم بزيارة رسمية إلى تونس

زلزال قوي يضرب البوليساريو والمخابرات الجزائرية بعد هروب أشهر قياديي عسكري بالجبهة واحتمال دخوله المغرب | بوليتيك

زلزال قوي يضرب البوليساريو والمخابرات الجزائرية بعد هروب أشهر قياديي عسكري بالجبهة واحتمال دخوله

حنان رحاب تنفي ضبطها في حالة غش بكلية الحقوق بالمحمدية وتهدد مستهدفيها بالمتابعة القضائية | بوليتيك

حنان رحاب تنفي ضبطها في حالة غش بكلية الحقوق بالمحمدية وتهدد مستهدفيها بالمتابعة القضائية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.