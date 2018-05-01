زلزال قوي يضرب البوليساريو والمخابرات الجزائرية بعد هروب أشهر قياديي عسكري بالجبهة واحتمال دخوله المغرب ﻿

لاتزال عدد كبير من الأسئلة الحارقة تطرح داخل مخيمات لحمادة ولدى المخابرات الجزائرية حول الاختفاء المفاجئ للمسؤول العسكري الرفيع المستوى محمد حسنة عبد الوهاب، الذي غاب عن الأنظار دون سابق إنذار.

شوف تيفي

لاتزال عدد كبير من الأسئلة الحارقة تطرح داخل مخيمات لحمادة ولدى المخابرات الجزائرية حول الاختفاء المفاجئ للمسؤول العسكري الرفيع المستوى محمد حسنة عبد الوهاب، الذي غاب عن الأنظار دون سابق إنذار.

وكشفت مصادر إعلامية متطابقة أن اختفاء الرجل أحدث رجة كبيرة داخل بنية الجبهة الانفصالية، خصوصا أن منصبه كان جد حساس، حيث كان يمارس مهامه بصفة طبيعية بالناحية العسكرية الثانية بمنطقة تيفاريتي.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعطيات المتعلقة بأسباب اختفائه وتوقيت هذا الاختفاء يصادف ظروفا أمنية عصيبة تعرفها المنطقة، في ضوء الاستفزازات الخطيرة التي أقدمت عليها جبهة البوليساريو الانفصالية.

من جهة أخرى فإن المعني بالأمر ظهر في تسجيل صوتي بعث به لأحد أقاربه حسب المصادر ذاتها، وبأنه في عطلة صيفية بالتراب الموريتاني، وكان لافتا في هذا التسجيل تأكيده على أن البوليساريو أفلست وأن النظام لا يؤمن بالخسارة، بما يؤشر على وجود أسباب سياسية وراء اختفاءه، مضيفة أن هناك حديث يروح عن دخوله للمغرب وتقديم نفسه للسلطات المغربية.