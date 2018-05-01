حنان رحاب تنفي ضبطها في حالة غش بكلية الحقوق بالمحمدية وتهدد مستهدفيها بالمتابعة القضائية ﻿

بعد تداول أخبار واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تفيد ضبط البرلمانية حنان رحاب متلبسة في حالة غش في إحدى الإمتحانات المجراة صباح اليوم الثلاثاء بكلية الحقوق بالمحمدية، خرجت هذه الأخيرة

شــــوف تيفي:

بعد تداول أخبار واسعة النطاق عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تفيد ضبط البرلمانية حنان رحاب متلبسة في حالة غش في إحدى الإمتحانات المجراة صباح اليوم الثلاثاء بكلية الحقوق بالمحمدية، خرجت هذه الأخيرة بتدوينة عبر حسابها الفايسبوكي، تفند من خلالها صحة هذه الإدعاءات التي وصفتها ب "الإشاعات المغرضة".

وأوضحت صاحبة التدوينة، أن الغاية من استهدافها بهذه الأخبار الكاذبة حسب تعبيرها، تكمن في مساع بعض الأشخاص، إلى المس بحياتها الخاصة، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى القضاء لمتابعة الجهات التي تقف وراء نشر هذه الإدعاءات

يذكر أنه سبق لحنان رحاب في تدوينة سابقة، اتهام أصحاب 7 حسابات على الفايسبوك، باستهدافها بنشر هذه الأخبار، مشيرة إلى أنها قامت وبمساعدة مفوض قضائي برصد الأشخاص المسؤولين عن ترويجها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الإجتماعي لهذا، كما أوضحت في نفس الرد، أنها كانت في جلسة المساءلة الشهرية بالبرلمان لحظة اتهامها بالغش، "كما يمكن أن يطرح السؤال على عميد كلية المحمدية" تضيف المتحدثة ذاتها.