عاجل..ممثل النيابة العامة: ''وضع الزفزافي بالزنزانة الانفرادية قانوني'' ﻿

بعد المشادة الكلامية الحادة التي وقعت خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفافي ورفاقه والتي تجرى أطوارها باستئنافية البيضاء، أكد موفد ''شوف تيفي'' أن حكيم الوردي ممثل النيابة، أوضح قبل قليل من يومه

''شوف تيفي''

بعد المشادة الكلامية الحادة التي وقعت خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفافي ورفاقه والتي تجرى أطوارها باستئنافية البيضاء، أكد موفد ''شوف تيفي'' أن حكيم الوردي ممثل النيابة، أوضح قبل قليل من يومه الثلاثاء 29 ماي، أن الاستمرار في وضع ناصر الزفزافي بالزنزانة الانفرادية بسجن عكاشة، يتم بناء على القانون الداخلي لإدارة السجون لأنه مصنف في الخانة ''أ''، وبالتالي لا بد من التعامل معه بالطريقة الحالية، وذلك حسب المادة 7 من قانون السجون.

وأشار الموفد إلى أن حكيم الوردي، كشف في رده على هيئة الدفاع عن المعتقلين، عن وجود فرق بين الزنزانة الانفرادية والزنزانة التأديبية، وهو الرد الذي رفضته هيئة الدفاع التي شددت في تدخلها على أن استمرار وضع الزفزافي في زنزانة انفرادية، يعتبر عقابا، ولو كانت داخل فيلا فاخرة.

تجدر الإشارة إلى أن ممثل النيابة العامة، طالب المعتقلين ومن بينهم ناصر الزفزافي، وضع حد للإضراب عن الطعام، وذلك حتى تكون لهم القدرة على مواصلة أشغال جلسات المحاكمة.