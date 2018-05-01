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تــسريب..ها اللي ما بغيناش.. إقصاء ملف ترشيح المغرب لـــمونديال 2026 !

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 16:16 تــسريب..ها اللي ما بغيناش.. إقصاء ملف ترشيح المغرب لـــمونديال 2026 ! | سبور
تــسريب..ها اللي ما بغيناش.. إقصاء ملف ترشيح المغرب لـــمونديال 2026 !
أثارت التسريبات التي استندت عليها تقارير بعض وسائل الإعلام الأمريكية، لتأكيد خبر إقصاء الملف المغربي وفوز نظيره الأمريكي بشرف تنظيم مونديال 2026، ردود أفعال مستاءة من لدن أفراد الجالية المغربية

شـــوف تيفي: 

أثارت التسريبات التي استندت عليها تقارير بعض وسائل الإعلام الأمريكية، لتأكيد خبر إقصاء الملف المغربي وفوز نظيره الأمريكي بشرف تنظيم مونديال 2026، ردود أفعال مستاءة من لدن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالديار الأمريكية، حيث توصلت "شوف تيفي" من عدد من مغاربة أمريكا، بمعلومات تفيد أن الأمريكيين شرعوا إلى جانب نظرائهم بالمكسيك وكندا، في الإحتفال بفوزهم بتنظيم هذه التظاهرة العالمية على ضوء توصلهم بأخبار تؤكد إقصاء الملف المغربي من سباق التنافس قبل بلوغه مرحلة التصويت يوم 13 يونيو المقبل.

 ودكرت وسائل إعلام دولية، أن الكاتب العام للفيفا وعضو لجنة "تاسك فورس" الكرواتي زفونيمير بوبان، قد سرب لصحفيين إنجليز مقربين منه، خبر استبعاد المغرب من سباق المنافسة على نيل شرف تنظيم مونديال 2026، مستدلا في كلامه بعدم جاهزية هذا الأخير لاحتضان هذه التظاهرة العالمية، وتحديدا من الناحية اللوجيستيكية، أي المواصلات والبنيات التحتية التي اعتبرها مسؤول "الفيفا" لا ترقى للمواصفات المطلوبة داخل 5 مدن مرشحة لتنظيم مباريات كأس العالم.

 وأكد صحافيون دوليون أن الكرواتي زفونيمير العضو بلجنة "تاسك فورس"، أشار إلى أن هذه الأخيرة قد اتخذت قرار إقصاء الملف المغربي، في الوقت الذي سارعت بعض وسائل الإعلام الأمريكية إلى إعلان الخبر وتأكيد فوز الملف المشترك بين المكسيك وكندا وأمريكا بشرف تنظيم هذه التظاهرة التي طالما شكلت حلما للمغاربة منذ عقود، وهي الأخبار التي لم يقتصر تداولها على وسائل إعلام أمريكية، بل أكدتها أيضا منابر كولومبية ومكسيكية، مشيرة إلى أن الفيفا اتخذت قرارها، في انتظار أن تبلغ به اللجنة المغربية في اجتماع مغلق بزوريخ.

 يأتي ذلك بعدما أكد المغرب في رسالة وجهتها جامعة فوزي لفجع إلى "فيفا"، تؤكد من خلالها أن بلادنا لن تقبل باستبعاد ملف ترشيحها لهذه التظاهرة قبل مرحلة التصويت، معبرا عن رفضه لمنهجية التنقيط المعتمدة من طرف لجنة "تاسك فورس" التي تسعى إلى إعاقة الملف المغربي.

 فهل يعني ذلك أنه قد تم فعلا الإجهاز على حلم المغاربة لخامس مرة؟

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الملف المغربي مونديال 2026 إقصاء تنظيم أمريكا تسريب

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