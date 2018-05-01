 عودة الاحتقان بالقطاع الصحي بمكناس بسبب تسرب أخبار عن إغلاق مصلحتي طب الأطفال والولادة بمستشفى سيدي سعيد ﻿
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عودة الاحتقان بالقطاع الصحي بمكناس بسبب تسرب أخبار عن إغلاق مصلحتي طب الأطفال والولادة بمستشفى سيدي سعيد | مجتمع

عودة الاحتقان بالقطاع الصحي بمكناس بسبب تسرب أخبار عن إغلاق مصلحتي طب الأطفال والولادة بمستشفى

فلتات لسان وزراء العثماني

عودة الاحتقان بالقطاع الصحي بمكناس بسبب تسرب أخبار عن إغلاق مصلحتي طب الأطفال والولادة بمستشفى سيدي سعيد

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 16:09 عودة الاحتقان بالقطاع الصحي بمكناس بسبب تسرب أخبار عن إغلاق مصلحتي طب الأطفال والولادة بمستشفى سيدي سعيد | مجتمع
عودة الاحتقان بالقطاع الصحي بمكناس بسبب تسرب أخبار عن إغلاق مصلحتي طب الأطفال والولادة بمستشفى سيدي سعيد
بغضب واستنكار شديدين، تلقت العديد من الفعاليات المدنية والمهنية المهتمة بالشأن الصحي بمكناس خبر عزم المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة على إغلاق مصلحتي طب الأطفال والولادة بمستشفى سيدي سعيد،

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

بغضب واستنكار شديدين، تلقت العديد من الفعاليات المدنية والمهنية المهتمة بالشأن الصحي بمكناس خبر عزم المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة على إغلاق مصلحتي طب الأطفال والولادة بمستشفى سيدي سعيد، وإلحاق أطرها الطبية والصحية على التوالي بمستشفى محمد الخامس الإقليمي ومستشفى الأم والطفل بانيو، في انتظار استكمال الأشغال التي يعرفها مستشفى سيدي سعيد، والتي تمتد على مدى ثمانية أشهر.

وكان المستشفى المذكور، قد شهد في أكبر نكسة عرفها القطاع الصحي بمكناس، تعثر العديد من المشاريع الصحية المتعثرة التي تشرف عليها المديرية الجهوية للصحة بمكناس، والممولة من طرف الاتحاد الأوربي ومجلس الجهة السابق والوزارة المعنية، من بينها مشروع تأهيل مصلحة الولادة بمستشفى سيدي سعيد، الذي عرف وضعا استثنائيا مزعجا بسبب توقف أشغال تأهيل هذا المرفق المهم منذ انطلاقه صيف 2011، بعدما عجزت المقاولة المتعاقدة عن إتمام أشغالها بسبب ارتفاع مديونيتها لمصلحة الضرائب، مما اضطرها إلى التعاقد مع شركات أخرى لإتمام المشروع وفق ما يصطلح عليه بالتعاقد من الباطن أو المناولة للمرة الثالثة على التوالي لإتمام هذا المشروع.

وكان الاتحاد الأوربي قد ضخ في ميزانية هذا المشروع مبلغ 270 مليون سنتيم، قبل إقدام مجلس عمالة مكناس منتصف شهر ماي من سنة 2013 على تحويل مبلغ 60 مليون سنتيم لإتمام المشروع، و40 مليون أخرى من أجل تزفيت المستشفى، في حين تم تحويل مبلغ 18 مليون سنتيم كان مخصصا لمصلحة الأطفال لإصلاح مصلحتي طب الأطفال والأسنان.

هذا، وتضطر العديد من النساء الحوامل إلى تكبد العديد من المشاق والمخاطر بسبب التنقل الاضطراري من المنطقة الإسماعيلية التي يفوق عدد سكانها 350 ألف نسمة، إلى مستشفى بانيو بمنطقة المنزه لإجراء العمليات القيصرية بعد إغلاق المركب الجراحي بمستشفى سيدي سعيد وعدم جاهزيته لاستقبال حالات الولادة المستعصية، الأمر الذي يتعارض والشعار المرفوع من طرف وزارة الصحة القائل ب ''أولوية الأم والطفل على مستوى اهتمام الوزارة''.

هذا، وتستعد العديد من الأطر الصحية والفعاليات الجمعوية والحقوقية للدخول في احتجاجات غير مسبوقة، إذا ما صحت نية الجهات المسؤولة عن القطاع الصحي في إغلاق مستشفى سيدي سعيد وتنقيل أطره ومستخدميه إلى المستشفيات أخرى، خصوصا والضغط الكبير الذي يشهده كل من مستشفى محمد الخامس وبانيو من حيث بنية الاستقبال وضعف التجهيزات والمعدات الطبية.

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شـــوف تيفي المغرب مستشفى أطر طبية مكناس غضب

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