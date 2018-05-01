 سكووب...إدانة ابن كلميم الذي اتصل بالملك بالحبس النافذ في قضية تتعلق بالسب والقذف وتعويض مالي قدره 30 مليون سنتيم للقيادي ''عبد الوهاب بلفقيه'' ﻿
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سكووب...إدانة ابن كلميم الذي اتصل بالملك بالحبس النافذ في قضية تتعلق بالسب والقذف وتعويض مالي قدره 30 مليون سنتيم للقيادي ''عبد الوهاب بلفقيه''

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 15:49 سكووب...إدانة ابن كلميم الذي اتصل بالملك بالحبس النافذ في قضية تتعلق بالسب والقذف وتعويض مالي قدره 30 مليون سنتيم للقيادي عبد الوهاب بلفقيه | مجتمع
سكووب...إدانة ابن كلميم الذي اتصل بالملك بالحبس النافذ في قضية تتعلق بالسب والقذف وتعويض مالي قدره 30 مليون سنتيم للقيادي ''عبد الوهاب بلفقيه''
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة عن إدانة المحكمة الابتدائية لمدينة كلميم للصحافي ''محمد الفنيش'' بسنة حبسا نافذة وبتعويض مالي قدره 30 مليون سنتيم لفائدة المستشار البرلماني وعضو جهة كلميم واد نون

شوف تيفي:كلميم

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة عن إدانة المحكمة الابتدائية لمدينة كلميم للصحافي ''محمد الفنيش'' بسنة حبسا نافذة وبتعويض مالي قدره 30 مليون سنتيم لفائدة المستشار البرلماني وعضو جهة كلميم واد نون ''عبد الوهاب بلفقيه''.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن إدانة الصحافي بقناة الحوار التابعة للمخابرات الجزائرية جاءت بعد انتقاداته اللاذعة للقيادي ''بلفقيه'' وهو ما دفع بهذا الأخير إلى رفع شكاية مباشرة ضد الصحافي المدان يتهمه فيها بالسب والقذف.

يشار إلى أن ''محمد الفنيش'' كان قد خلق جدلا واسعا السنة الماضية إثر اتصاله بالملك محمد السادس وبعثه لرسالة له وهو ما استنفر مختلف الأجهزة الأمنية، وتم استدعاؤه للتحقيق معه حول كيفية حصوله على الرقم الشخصي للملك محمد السادس.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كلميم سكوب إدانة ابن كلميم المتصل بالملك محمد فنيش الحبس النافذ تعويض 30 مليون سنتيم عبد الوهاب بلفقيه

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