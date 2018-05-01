عاجل..نبيلة منيب وعمر بلافريج يحضران أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقضية سخنات بسبب الإضراب عن الطعام في رمضان ﻿

حضر قبل قليل من يومه الثلاثاء 30 ماي، كل من نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والبرلماني عمر بلافريج، إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء لحضور أشغال الجلسة الخاصة بمحاكمة المتابعين على

"شوف تيفي"

حضر قبل قليل من يومه الثلاثاء 30 ماي، كل من نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والبرلماني عمر بلافريج، إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء لحضور أشغال الجلسة الخاصة بمحاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى استئنافية البيضاء، أن أشغال الجلسة، عرفت قبل لحظات وقوع مشادة كلامية حادة، بين هيئة الدفاع عن المعتقلين، وهيئة الدفاع عن الحق المدني بسبب قرار بعض المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام.

وأبرز الموفد أن حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، طالب من ناصر الزفزافي وباقي رفاقه المعتقلين، بوقف الإضراب عن الطعام، حفاظا على سلامتهم الذهنية والجسدية، مشيرا إلى أن ممثل النيابة العامة، أكد قيامه أمس بزيارة، للمعتقلين ومن بينهم ناصر الزفزافي ، حيث أجرى لقاء معهم، واستمع لمطالبهم التي أوصلها إلى المسؤولين عن سجن "عكاشة" وذلك حتى يتم إصلاح العلاقة بينهم وبين إدارة السجن.

وأشار الموفد إلى أن ممثل النيابة العامة، شدد على أن المسطرة القانونية لن تمكن من عرض الزفزافي ورفاقه على الخبرة الطبية لأن أي مضرب عن الطعام يتم وزنه بشكل يومي وإجراء فحوصات طبية له، وطالب من ناصر الزفزافي ورفاقه الستة المضربين عن الطعام بإيقاف إضرابهم حتى تستمر المحاكمة، قائلا: ""نتمنى صادقين ألا يظل الإضراب عن الطعام.. القانون لا يسعفنا في الخوض في هذا الشأن، وقد وأوصلنا صوتكم لإدارة السجن..أنا فاش كنخرج من السجن كنحاول نخلي الما منين يدوز بين المعتقلين والإدارة..ولا أجد أي حرج في القول أن داخل المعتقلين حكماء قادرين على التفاوض مع إدارة السجن، وبالفعل هناك من قام بذلك".

وأضاف الموفد أن النقيب عبد الرحيم الجامعي المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين، دخل على الخط، وقال في رده على ممثل النيابة العامة: "إذا لم تسعفكم المسطرة ستجدون الحلول في الدستور، المادة 7 لا توقف حركة التاريخ، المادة 7 من قانون السجون ضيقة جدا، لأكثر من سنة والزفزافي في زنزانة انفرادية.. فهو شيء غير معقول".