 فاجعة بشاطئ ضواحي البيضاء في رمضان..أسرة غادي تسطا على ولدها الشاب اللي غرق و مزال مجبدوه+صور ﻿
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فاجعة بشاطئ ضواحي البيضاء في رمضان..أسرة غادي تسطا على ولدها الشاب اللي غرق و مزال مجبدوه+صور

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 15:41 فاجعة بشاطئ ضواحي البيضاء في رمضان..أسرة غادي تسطا على ولدها الشاب اللي غرق و مزال مجبدوه+صور | حوادث و حقوق
فاجعة بشاطئ ضواحي البيضاء في رمضان..أسرة غادي تسطا على ولدها الشاب اللي غرق و مزال مجبدوه+صور
يعرف شاطئ زناتة الصغيرة ضواحي البيضاء والتابع لعمالة المحمدية، قبل قليل من يومه الثلاثاء 29 ماي، تجمع أفراد أسرة شاب، لقي مصرعه غرقا بالشاطئ، نهاية الأسبوع المنصرم دقائق قبل آذان المغرب.

"شوف تيفي"

يعرف شاطئ زناتة الصغيرة ضواحي البيضاء والتابع لعمالة المحمدية، قبل قليل من يومه الثلاثاء 29 ماي، تجمع أفراد أسرة شاب، لقي مصرعه غرقا بالشاطئ، نهاية الأسبوع المنصرم دقائق قبل آذان المغرب.

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن أسرة الشاب المسمى "حمزة.ش" البالغ من العمر قيد حياته 21 سنة، لم تصدق أن حلول هذا الأخير بالشاطئ المذكور لتناول وجبة الإفطار رفقة أصدقاء، انتهت بمصرعه غرقا دقائق قبل آذان المغرب.

وأشار المصدر ذاته أن أسرة الهالك، عبرت عن غضبها واستيائها الشديد، بسبب عدم تدخل الوقاية المدنية لانتشال جثة الشاب، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، تتواجد بالشاطئ المذكور من أجل تقديم الدعم المعنوي للأسرة المكلومة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المحمدية زناتة الصغيرة آذان المغرب الشاطئ أسرة

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