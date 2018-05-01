أشرف حكيمي مطلوب بالدوري الإيطالي ﻿

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق نابولي، أنه مهتم جدا ومستعد لجلب أشرف حكيمي إلى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

'' شوف سبور''

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق نابولي، أنه مهتم جدا ومستعد لجلب أشرف حكيمي إلى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وحسب صحيفة لكازيتا، فإن مدرب فريق نابولي يرغب في التعاقد مع لاعبين من النادي الملكي في الانتقالات الصيفية، ويتعلق الأمر بالمهاجم الشاب بورخا مايورال وأشرف حكيمي، الذي يستعد لخوض نهائيات كأس العالم 2018.

ومن المنتظر أن يغادر حكيمي ريال مدريد صيف هذا العام، في عقد إعارة لإحدى الفرق، من أجل كسب التنافسية ولعب المزيد من الدقائق في أفق العودة بقوة إلى ريال مدريد مستقبلا.

ومعلوم أن حكيمي فاز مع فريقه ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، كما لعب عددا من المباريات هذا الموسم، أبان من خلالها على مستوى جيد.