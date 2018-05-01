حصري...المستشفى الجامعي بأكادير سيرى النور بعد سنتين من التعثر ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي'' عن اقتراب إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء المستشفى الجامعي بمدينة أكادير، وذلك بعد تأخره لما يقارب سنتين بعدما تم فتح أظرفة عروضه يوم 20 أبريل 2016 ليبقى مصيره

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي'' عن اقتراب إعطاء الانطلاقة لأشغال بناء المستشفى الجامعي بمدينة أكادير، وذلك بعد تأخره لما يقارب سنتين بعدما تم فتح أظرفة عروضه يوم 20 أبريل 2016 ليبقى مصيره مجهولا، غير أن وزارة الصحة بدأت في إعداد الإجراءات القانونية والإدارية للشروع في بنائه خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن سبب تعثر انطلاقه راجع إلى كون مسؤولي مدينة أكادير ينتظرون برمجته ضمن المشاريع التي ستحظى بالتدشين من طرف الملك محمد السادس خلال زيارته لمدينة أكادير على غرار عدد من المستشفيات التي أشرف على وضع حجرها الأساس، لتبقى آمال ساكنة أكادير رهينة بالزيارة الملكية لإعطاء الانطلاقة لهذا الورش الصحي الهام إلى أن بلغ سنته الثانية دون أن يرى النور بالرغم من فوز شركتين بصفقة إنجازه (صفقة رقم 01/2016).

وأضافت ذات المصادر، أن المستشفى سيشيد على مساحة إجمالية قدرها 30 هكتارا، وبطاقة استيعابية وصلت إلى 841 سريرا وبكلفة مالية قدرها مليار و828 مليون درهم يتكلف البنك السعودي للتنمية بدفعها، وتزامنت دراسة إنشائه مع بناء كلية الطب بمقربة من مكان تشييده، لتكتمل الكلية وتبدأ الدراسة فيها، ولم تضع بعد أول لبنة في هذا المشروع الضخم، مما انعكس سلبا على طلبة الطب الذين كانوا سيستفيدون من خدماته لو تم إنجازه، وذلك بإجرائهم للتداريب والتمارين التطبيقية داخل مرافقه المتعددة التي كانت ستتوزع بين مصلحة طب الأنكولوجيا (26 سريرا) والطب النفسي(120 سريرا) والمستعجلات وطب الحروق والعناية المركزة (68 سريرا) وطب النساء والتوليد (90 سريرا) والتخصصات الجراحية (210 أسرة) والتخصصات الطبية (210 أسرة) و16 قاعة للعمليات والمستشفى النهاري (30 سريرا).

يشار إلى أن جهة سوس ماسة درعة، التي تغطي 10 في المائة من التراب الوطني وتضم 10 في المائة من السكان بالمغرب، تتوفر على 12 مستشفى (منها مركز استشفائي جهوي واحد) بطاقة استيعابية تصل إلى 2241 سريرا، وهي نسبة غير كافية ودون المعدل الوطني، كما لا تتوفر الجهة على مؤسسات للتعليم الجامعي أو البحث العلمي في الميدان الصحي، رغم كونها منطقة ذات قوة جذب سياحية وطنية وعالمية.