عاجل..مصرحات في ملف توفيق بوعشرين يتحدين القانون و يرفضن الحضور إلى أشغال الجلسات السرية باستئنافية البيضاء ﻿

بعد ساعات من قرار القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف مدير جريدة أخبار اليوم، أعلنت بعض المصرحات في ملف توفيق بوعشرين، يومه الثلاثاء 29 ماي، عن رفضهن الحضور إلى أشغال الجلسة السرية بمحكمة

"شوف تيفي"

بعد ساعات من قرار القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف مدير جريدة أخبار اليوم، أعلنت بعض المصرحات في ملف توفيق بوعشرين، يومه الثلاثاء 29 ماي، عن رفضهن الحضور إلى أشغال الجلسة السرية بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء، يوم غد الأربعاء 30 ماي، باستخدام القوة.

ونشرت كل من "عفاف برناني" و"أمال هواري" و"حنان باكور"، على حسابهن بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينات طويلة، عبرن من خلالها عن رفضهن حضور الجلسات باستخدام القوات العمومية، في تحدٍ واضح منهن للقانون .

وكتبت المصرحة "عفاف برناني" بطريقة مثيرة تحدت من خلالها قرار المحكمة: "مرحبا وألف مرحبا..والله ما نخرج من دارنا إلا جثة هامدة"،من جانبها رفضت حنان بكور في تدوينة طويلة حضور أشغال الجلسة السرية مؤكدة أن لا علاقة لها بهذا الملف،أما أمال الهواري فاستغربت من جديد إقحام اسمها في هذا الملف.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قرر في الساعات الأولى من يومه الثلاثاء، بعد الانتهاء من عرض جميع الفيديوهات الخاصة بالمشتكية "أ.ل"، إحضار جميع المصرحات بمحاضر الضابطة القضائية البالغ عددهن ثمانية، لأشغال الجلسة المقبلة عن طريق القوات العمومية من بينهن أمال هواري وعفاف برناني.