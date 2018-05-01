بالفيديو..تلميذ تدخل لإنقاذ زميلته من التحرش الجنسي بالصويرة فكان مصيره السجن ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، يومه الثلاثاء 29 ماي، مقطعي فيديو، يظهران مجموعة من الأشخاص، يطالبون بإطلاق سراح تلميذ، تم اعتقاله بعد تدخله لإنقاذ زميلته بالمؤسسة التي يدرس بها، عقب تعرضها للتحرش

''شوف تيفي''

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، يومه الثلاثاء 29 ماي، مقطعي فيديو، يظهران مجموعة من الأشخاص، يطالبون بإطلاق سراح تلميذ، تم اعتقاله بعد تدخله لإنقاذ زميلته بالمؤسسة التي يدرس بها، عقب تعرضها للتحرش الجنسي على يد أحد الأشخاص.

ويظهر مقطع فيديو تلميذة وهي تكشف على أن زميلها ''بدر''، تدخل وساعدها حتى لا تتعرض للتحرش الجنسي قبل أن يتم اعتقاله من طرف المصالح الأمنية، داعية إلى إطلاق سراحه واعتقال المتورط الرئيسي في التحرش بها.

وطالب أصدقاء ''بدر'' باعتقال المتورط في التحرش وإطلاق سراح صديقهم الذي قام بعمل ''نبيل'' و''بطولي''، حيث اختار التدخل، ورفض السكوت وترك زميلته تتعرض للتحرش الجنسي .