الباعوض والحشرات يهجمون على معسكر المنتخب المغربي ﻿

ذكرت تقارير إعلامية، أن أسرابا هائلة من البعوض الحشرات هاجمت مقاطعة فورونيج، خلال اليومين السابقين، وهي مكان إقامة المنتخب المغربي خلال مشاركته في كأس العالم بعد حوالي أسبوعين بروسيا.

'' شوف سبور''

ذكرت تقارير إعلامية، أن أسرابا هائلة من البعوض الحشرات هاجمت مقاطعة فورونيج، خلال اليومين السابقين، وهي مكان إقامة المنتخب المغربي خلال مشاركته في كأس العالم بعد حوالي أسبوعين بروسيا.

وحسب ذات المصادر، فإن سكان المنطقة المحاطة بالغابات وجهوا نداء استغاثة للسلطات الروسية من أجل التدخل ومساعدتهم على مكافحة أسراب البعوض والحشرات بالمنطقة.

هذا ويخوض المنتخب المغربي معسكرا إعداديا بسويسرا قبل التوجه إلى روسيا لإجراء أولى مباريات كأس العالم 2018.

ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه كلا من منتخب إيران والبرتغال وإسبانيا.