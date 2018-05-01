بالفيديو.. سيدة تناشد المسؤولين.. « زوجي 15 عام وهو خدام في ضيعة ''جنان'' بتارودانت واليوم مابقاش كيتخلص وحنا عدنا وليدات عونونا »

طالبت إحدى السيدات التي يعمل زوجها بضيعة ''جنان'' بأولاد برحيل بمدينة تارودانت بمستحقاتهم المادية العالقة في ذمة المسؤولين.

شوف تيفي

طالبت إحدى السيدات التي يعمل زوجها بضيعة ''جنان'' بأولاد برحيل بمدينة تارودانت بمستحقاتهم المادية العالقة في ذمة المسؤولين.

وحسب الفيديو الذي تم تداوله عبر الصفحات الفيسبوكية فإن السيدة وبنبرة حزن طالبت المسؤولين على ضيعة ''جنان'' بصرف مُستحقاتهم التي لم يتوصلوا بها لأزيد من شهرين، إذ أن حالتهما المادية جد مزرية في ظل تواجد أبنائهما.

وكشفت المتحدثة، أن زوجها الذي كان يعمل لأزيد من 15 سنة بضيعة ''جنان'' كان يتوصل بجميع مستحقاته المادية وكذا حصوله على جميع حقوقه في ظل تواجد صاحب الضيعة، غير أنه ومع مرضه، تولت ابنته رئاستها ليتخبط بعدها العمال في المشاكل.

وأمام هذا الأمر، ناشدت السيدة الجهات المسؤولة والمحسنين من أجل مساعدتها هي وزوجها وأبنائها وكذا العملاء الآخرين الذين لم يتوصولوا بدورهم بمستحقاتهم طيلة الشهور الماضية.