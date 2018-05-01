 الآلاف من الأشخاص يضغطون على الفيفا لمعاقبة راموس ﻿
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الآلاف من الأشخاص يضغطون على الفيفا لمعاقبة راموس

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 14:53 الآلاف من الأشخاص يضغطون على الفيفا لمعاقبة راموس | سبور
الآلاف من الأشخاص يضغطون على الفيفا لمعاقبة راموس
بعدما تسبب مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سيرجيو راموس، في إصابة نجم لفيربول ، المصري محمد صلاح خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المنصرم، طالب أزيد من 400 ألف شخص، في عريضة موجهة

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بعدما تسبب مدافع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، سيرجيو راموس، في إصابة نجم لفيربول ، المصري محمد صلاح خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المنصرم، طالب أزيد من 400 ألف شخص، في عريضة موجهة لاتحاد كرة القدم الدولي ''الفيفا''، بمعاقبة اللاعب الإسباني بعدما تعمد إصابة المهاجم محمد صلاح حسب أقوالهم.

وبحسب الموقعين على العريضة عبر موقع ''تشينج''، فإن راموس قام بسحب ذراع صلاح بشكل متعمد بنية إيذائه، مما سبب له مشكلة صحية بمفصل الكتف.

ومن خلال هاته العريضة يسعى المصريون إلى إقناع الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمعاقبة راموس.

هذا ويتلقى محمد صلاح عناية خاصة من فريق طبي متخصص حتى يكون جاهزا لخوض منافسات كأس العالم المزمع عقده بروسيا.

تجدر الإشارة، إلى أن محمد صلاح كان قد غادر رقعة الميدان خلال الشوط الأول بسبب الإصابة البليغة التي تعرض لها على مستوى الكتف.

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شوف تيفي سبور فيفا ريال مدريد راموس محمد صلاح ليفربول اتحاد كرة القدم الدولي

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