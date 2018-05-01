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العمراني : المغرب واثق من مرور ملف تنظيم كأس العالم 2026 إلى مرحلة التصويت

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 14:51 العمراني : المغرب واثق من مرور ملف تنظيم كأس العالم 2026 إلى مرحلة التصويت | سبور
العمراني : المغرب واثق من مرور ملف تنظيم كأس العالم 2026 إلى مرحلة التصويت
أكد هشام العمراني المدير العام لملف المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 بلوغ مرحلة التصويت الأخيرة خلال اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا '' الشهر المقبل مع انتظار القرار النهائي

'' شوف سبور''

أكد هشام العمراني المدير العام لملف المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 بلوغ مرحلة التصويت الأخيرة خلال اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا '' الشهر المقبل مع انتظار القرار النهائي لمجموعة العمل المكلفة بتقييم العرض.

وقال العمراني في تصريح لموقع رويترز، أن توصيات مجموعة العمل الخاصة بتقييم العرض ستكون في بداية يونيو، مشيرا إلى أن المغرب قدم ملفا بجودة عالية وبمفهوم واضح.

وأضاف ''لم نقترح إنشاء ملاعب استثنائية أو تجهيزات تستخدم فقط في كأس العالم، بل تجهيزات البلاد والعالم الرياضي في حاجة إليها وبالتالي نشعر بالثقة خاصة بعد زيارة مجموعة العمل التي كانت إيجابية''.

وتابع العمراني ''نعتقد اليوم أن المغرب يجب أن يتأهل لتصويت الجمعية العمومية يوم 13 يونيو ونحن في انتظار تقرير مجموعة العمل''.

ويتنافس المغرب مع عرض مشترك من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي يعد على نطاق واسع الأوفر حظا في الفوز بحق استضافة كأس العالم 2026، لكن العمراني يعتقد أن العرض المغربي يمتلك مؤهلات الفوز.

ويعتمد المغرب في الأرباح المتوقعة على حقوق البث التلفزيوني ودعم الشركات الكبيرة في البلاد إضافة للتنظيم غير المكلف بفضل تكلفة المعيشة المنخفضة في البلاد.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب كأس العالم 2026

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