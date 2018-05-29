 المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدث حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال القضاء بكل من محاكم أكادير وإنزكان (لائحة حصرية) ﻿
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المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدث حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال القضاء بكل من محاكم أكادير وإنزكان (لائحة حصرية)

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 14:42 المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدث حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال القضاء بكل من محاكم أكادير وإنزكان (لائحة حصرية) | بوليتيك
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يحدث حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال القضاء بكل من محاكم أكادير وإنزكان (لائحة حصرية)
قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إحداث مجموعة من التغييرات بمحاكم المملكة المغربية ومن بينها محاكم مدينة أكادير وإنزكان، وذلك في إطار سياسة الحركة الانتقالية للقضاة التي دأب المجلس عليها بين

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إحداث مجموعة من التغييرات بمحاكم المملكة المغربية ومن بينها محاكم مدينة أكادير وإنزكان، وذلك في إطار سياسة الحركة الانتقالية للقضاة التي دأب المجلس عليها بين الفينة والأخرى.

وشملت الحركة الانتقالية للقضاة هذه السنة نسبة مهمة من رجال القضاء داخل كل من محكمة إنزكان ومحكمة أكادير، فهناك من تم تنقيله نحو مدينة أخرى، وهناك من وفد على هذه المحاكم.

وفي هذا الصدد حصلت ''شوف تيفي'' على لائحة رسمية لحركة التنقيلات التي شملت عددا من المستشارين والقضاة ووكلاء الملك ونواب وكلاء الملك بمختلف التخصصات بالمحاكم المغربية، وجاءت على الشكل التالي:

المغادرون لمحاكم أكادير:لائحة 1

الوافدون على محاكم أكادير:لائحة 2

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المجلس الأعلى أكادير لائحة حصرية

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