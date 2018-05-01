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عاجل٠٠مقتل ضابطي شرطة في عملية إطلاق نار في مدينة لييج البلجيكية ومقتل المهاجم

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 14:41 عاجل٠٠مقتل ضابطي شرطة في عملية إطلاق نار في مدينة لييج البلجيكية ومقتل المهاجم | دولي
عاجل٠٠مقتل ضابطي شرطة في عملية إطلاق نار في مدينة لييج البلجيكية ومقتل المهاجم
قتل شرطيان بالرصاص صباح يومه الثلاثاء في لييج شرق بلجيكا، على يد مهاجم لقي مصرعه هو الآخر خلال محاولة توقيفه، حسب وكالة ما أوردته فرانس بريس٠

"شوف تيفي"

قتل شرطيان بالرصاص صباح يومه الثلاثاء في لييج شرق بلجيكا، على يد مهاجم لقي مصرعه هو الآخر خلال محاولة توقيفه، حسب وكالة ما أوردته فرانس بريس٠

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن وسائل إعلام بلجيكية أشارت إلى مقتل أحد المارة خلال تبادل اطلاق النار، في المقابل أشارت كاترين كولينيون المتحدثة باسم النيابة في اتصال مع فرانس بريس إلى سقوط جريحين، مشددة على أن ملابسات إطلاق النار لا تزال "غامضة"، بينما قالت شرطة المدينة عبر فيسبوك إنه حصل "احتجاز رهائن".

تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام بلجيكية، كشفت أن رجلا قتل بالرصاص شرطيين في وسط مدينة لييج شرق البلاد اليوم الثلاثاء 29 ماي، واحتجز امرأة رهينة قبل أن يلقى مصرعه بالرصاص.

‫شوف تيفي

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