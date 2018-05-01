عاجل..انطلاق أشغال جلسة مُحاكمة الزفزافي ورفاقه باستئنافية البيضاء ﻿

أعطى القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 29 ماي 2018 ، انطلاقة أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المتابعين بتهم خطيرة، وكانت

"شوف تيفي":

أعطى القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 29 ماي 2018 ، انطلاقة أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المتابعين بتهم خطيرة، وكانت البداية كالجلسة الماضية بمواصلة الاستماع للشهود.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى استئنافية الدار البيضاء أن أشغال الجلسة، ستعرف الاستماع لمجموعة من الشهود، بخصوص أحداث الحسيمة، والأحداث التي عرفتها منطقة "إمزرون".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة، انتهت من الاستماع لجميع المعتقلين، قبل أسابيع، ومن بينهم ناصر الزفزافي، لتنتقل إلى الاستماع لمجموعة من الشهود الذين كشفوا عن معطيات خطيرة وصادمة.



