 عاجل.. صفعة قوية لصغار الفلاحين بعد حملة المقاطعة الفايسبوكية ..''سنطرال دانون'' تُقلــص إنتاج الحليب بكميات كبيرة ﻿
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عاجل.. صفعة قوية لصغار الفلاحين بعد حملة المقاطعة الفايسبوكية ..سنطرال دانون تُقلــص إنتاج الحليب بكميات كبيرة | بوليتيك

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عاجل.. صفعة قوية لصغار الفلاحين بعد حملة المقاطعة الفايسبوكية ..''سنطرال دانون'' تُقلــص إنتاج الحليب بكميات كبيرة

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 14:05 عاجل.. صفعة قوية لصغار الفلاحين بعد حملة المقاطعة الفايسبوكية ..سنطرال دانون تُقلــص إنتاج الحليب بكميات كبيرة | بوليتيك
عاجل.. صفعة قوية لصغار الفلاحين بعد حملة المقاطعة الفايسبوكية ..''سنطرال دانون'' تُقلــص إنتاج الحليب بكميات كبيرة
تلقى صغار الفلاحين بالمغرب ضربة قوية يومه الثلاثاء، على إثر القرار الذي اتخذته شركة ''سنطرال دانون'' القاضي بتقليص إنتاج الحليب بكميات كبيرة، وهو ما يؤشر على خفض مستويات الإمدادات التي تتوصل بها

 شـــوف تيفي:

 تلقى صغار الفلاحين بالمغرب ضربة قوية يومه الثلاثاء، على إثر القرار الذي اتخذته شركة ''سنطرال دانون'' القاضي بتقليص إنتاج الحليب بكميات كبيرة، وهو ما يؤشر على خفض مستويات الإمدادات التي تتوصل بها يوميا من صغار منتجي هذه المادة الغذائية بمختلف بوادي وقرى المملكة.

وكشفت المعطيات التي تتوفر عليها ''شوف تيفي''، أن القرار الذي اتخذته شركة ''سنطرال دانون''، والذي فرضته تداعيات حملة المقاطعة التي تسببت في تراجع استهلاك الحليب بشكل ملحوظ، يرتقب أن تكون له انعكاسات وخيمة على دخل ومعيشة الفلاحين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وتحديدا الصغار منهم الذين ترتكز أنشطتهم على تربية بضعة أبقار لإنتاج مادة الحليب.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب كميات الحليب صغار الفلاحين

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