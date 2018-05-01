تجمع المعلنين بالمغرب يُتوج دوليا بعد نجاح مبادرة القمة الرقمية الإفريقية ﻿

تم على هامش الأسبوع العالمي للتسويق ''global marketer week'' الذي احتضنته العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 ماي الجاري، تشريف تجمع المعلنين بالمغرب، بإحدى الجوائز السبعة ''WFA President's awards''،

شـــوف تيفي:

تم على هامش الأسبوع العالمي للتسويق "global marketer week" الذي احتضنته العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 ماي الجاري، تشريف تجمع المعلنين بالمغرب، بإحدى الجوائز السبعة "WFA President's awards"، وذلك اعترافا لها بمبادرة "القمة الرقمية الإفريقية".

وبهذه المناسبة، قال منير جزولي رئيس تجمع المعلنين بالمغرب، أن التتويج الذي حظي به هذا الأخير، "يشكل تكريسا لمبادرة طموحة انطلقت منذ أربعة سنوات وحصلت اليوم على اعتراف دولي"، مؤكدا في تصريح على هامش مراسيم حفل تسليم الجوائز يوم 17 ماي المنصرم بطوكيو، أن الجائزة التي حصل عليها تجمع المعلنين بالمغرب، "هي تكريس كذلك لكل الشركاء الذين وثقوا فينا، وفي قدرة القمة الرقمية الإفريقية على توحيد مختلف الفاعلين بالقطاع في المغرب وإفريقيا"

وأوضح بلاغ صحفي صادر عن تجمع المعلنين بالمغرب، تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، أن القمة الرقمية الإفريقية عرفت نجاحا كبيرا في دورتها الرابعة المنظمة في شهر فبراير الماضي، وذلك من خلال تمكنها من استقطاب 1800 مشارك من 30 بلدا، مشيرا إلى أن موعد هذه القمة، استطاع في ظرف أربعة سنوات فقط، من التحول من تظاهرة عادية وبسيطة إلى منظومة حقيقية للإبتكار والتكنولوجيا الرقمية.

كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس الفيدرالية العالمية للمعلنين يقوم كل سنة، بتخصيص جوائز لجمعيات المعلنين التي نجحت في تقديم مبادرات استثنائية للريادة، وهي المنهجية التي يكمن الهدف من ورائها، في تتويج هذه المبادرات الطموحة والتعريف بها وبقدراتها على ضمان مساهمة هامة في قطاع صناعة التسويق والأعمال، سواء داخل موطن ابتكارها، أو في العالم ككل.

ويدكر أن عملية اختيار المبادرات الفائزة، تتم في دورها الأول عبر تصويت رؤساء جمعيات المعلنين داخل 60 بلدا ، قبل إجراء دور ثاني يتم فيه تصويت رئيس الفيدرالية العالمية للمعلنين، حيث ترتكز عملية الإختيار في الدورين معا على استحضار قدرة هذه المبادرات على مواجهة تحديات التسويق وتقديم حلول حقيقية وكذا قدرتها على التأثير الإيجابي في القطاع كما أن المبادرات الستة المتوجة، دون احتساب مبادرة المغرب الفائزة بإحدى الجوائز السبعة، قد آلت لدول اليابان والأرجنتين والنرويج والسويد إلى جانب بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.