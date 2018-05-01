الشخص اللي شرمل جارتو ''مي حليمة'' بأزيلال وهرسها من ظهرها مشا فيها+فيديو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بأزيلال ، أحالت'' المتهم '' المتورط في الاعتداء على جارته ''مي حليمة'' المعروفة بـ ''بائعة المسمن'' على وكيل الملك، وذلك بعد انقضاء فترة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية بأزيلال ، أحالت" المتهم " المتورط في الاعتداء على جارته "مي حليمة" المعروفة بـ "بائعة المسمن" على وكيل الملك، وذلك بعد انقضاء فترة الحراسة النظرية.

وأوضح المصدر ذاته أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، قرر أمس الإثنين، وضع "المتهم" المتورط في التسبب في كسر أربعة فقرات من العمود الفقري للضحية، رهن تدابير الاعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي بأزيلال ، في انتظار نتائج التحقيق التفصيلي معه.

وأكد ذات المصدر أن المشتبه بهم في قضية "بائعة المسمن" والتي هزت إقليم أزيلال نهاية الأسبوع المنصرم، يصل عددهم لأربعة أشخاص من بينهم الموقوف وسيدتان.