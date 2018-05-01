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بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 13:15 عــاجل..شكات فبنت خالتها و منين دارت الكاميرا حصلاتها ناعسة فأحضان راجلها في رمضان..هاذشي وقع فكــاز | حوادث و حقوق
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علمت ''شوف تيفي'' من مصـــار مطلعة، أن زوجة ضبطت ابنة خالتها في أحضان زوجها ساعات قبل آذان مغرب يومه الثلاثاء بمدينة الدارالبيضاء.

 شـــوف تفي:

 علمت "شوف تيفي" من مصـــار مطلعة، أن زوجة ضبطت ابنة خالتها في أحضان زوجها ساعات قبل آذان مغرب يومه الثلاثاء بمدينة الدارالبيضاء.

 و كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي،أن الزوجة كانت تستقبل ابنة خالتها في منزلها مند مدة حيث تقوم الأخيرة بمساعدتها على تربية الأبناء، إلا أنها شكت مؤخرا في تصرفات زوجها و راقبتهما من خلال كاميرا مثبتة في قلب منزلها لتكتشف قبل قليل أن ابنة خالتها نامت يوم أمس الإثنين في أحضان زوجها .

 و قد واجهت الزوجة ابنة خالتها ،لتدخلا في نقاش تطور إلى اعتداء خطير بآلة حادة أصيبت من خلاله الزوجة على مستوى بطنها ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب زوجة ضرب رمضان:

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