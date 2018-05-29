بالصور.. نايضة في مستشفى ابن رشد شوفو شنو واقع ﻿

علمت شوف تيفي، أن حالة من الفوضى تسود في هذه الأثناء من صباح يومه الثلاثاء بمستشفى ابن رشد بمدينة الدارالبيضاء.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي، أن حالة من الفوضى تسود في هذه الأثناء من صباح يومه الثلاثاء بمستشفى ابن رشد بمدينة الدارالبيضاء.

وحسب موفد القناة من عين المكان، فإن رجال الأمن الخاص بالمستشفى نظموا وقفة سلمية منذ صباح اليوم بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية منذ حوالي شهرين.

وأمام هذا الأمر، سادت حالة من الفوضى إذ أن رجال الأمن الخاص فتحوا الأبواب أمام جميع المرضى بغرض الولوج إلى المستشفى.

وأضافت مصادرنا، أن الإكتظاظ عم أرجاء المستشفى بجميع مصالحه، غير أن المرضى لم يحترموا أحقية الأسبقية مفبركين بذلك الأرقام التي تخول لهم زيارة الطبيب.