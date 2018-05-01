تعديل حكومي مرتقب بعد عيد الفطر سيعصف بعدد من الوجوه الوزارية ﻿

«التعديلات الجوهرية التي تطال بنية الأغلبية الحكومة، هذا أمر غير وارد لأن الملك التزم بالحفاظ على بنية الأغلبية الحالية، كما أفرزتها الانتخابات في 2016، أما التعديلات بتغيير بعض الوزراء فهذا أمر

شـــوف تيفي:

«التعديلات الجوهرية التي تطال بنية الأغلبية الحكومة، هذا أمر غير وارد لأن الملك التزم بالحفاظ على بنية الأغلبية الحالية، كما أفرزتها الانتخابات في 2016، أما التعديلات بتغيير بعض الوزراء فهذا أمر عادي، وكل الحكومات شهدت مثل هذه التعديلات بما في ذلك حكومة بن كيران، ولا ننسى أن حكومة العثماني بنفسها شهدت تعديلات، ولا ننسى أيضا أن وزراء ذهبوا في حال سبيلهم، فإذا كنا نتحدث عن التغيير في بنية الأغلبية فهذا مستبعد أما التغيير الوزاري فهذا ممكن» يقول محمد ضريف المحلل والفاعل السياسي في تصريح لـ_المشعل_.

اللجوء إلى ورقة التعديل الحكومي أمر وارد بقوة، حسب مصادر مطلعة، حيث تجري توقعات في الصالونات السياسية لشكل هذا التعديل والرؤوس التي حان قطافها، ولربما هي الوجوه التي لم تحرك ساكنا في قطاعاتها الوزارية لسنوات، وزادت في تعميق الأوضاع الاجتماعية وفي تدني المستوى المعيشي للمغاربة، فمن المسؤول عن الغلاء؟ ومن هم حماة لوبيات المضاربة؟ ومن يقف وراء الضرائب المجحفة والفواتير المنفوشة الريش في الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات؟ لاشك أن الجواب عن هذه الاسئلة سيقود مباشرة إلى قطاعات حيوية من المرتقب أن يفصل مسيروها، لأن المواطنين البسطاء طفح بهم الكيل... هنا يكون التحكيم الملكي ضروريا، إذ أشارت مصادرنا إلى أن تعديلا حكوميا مرتقبا بعد عيد الفطر سيعصف بعدد من الوجوه الوزارية وتعويضها بأسماء تمتلك الخبرة والكفاءة والجاهزية للإصلاح، ومن المتوقع أن يكون من بين الأسماء تكنوقراط

هنالك من يروج لسيناريو الانتخابات المبكرة وهو سيناريو مستبعد، بسبب تكلفة الانتخابات المادية والسياسية، خاصة أن الانتخابات البرلمانية نظمت قبل أقل من سنتين، وتكرار التجربة قد يؤدي إلى نفس النتائج في ظل العزوف عن الانتخابات. وهو سيناريو استبعده العثماني في شهر مارس الماضي خلال اجتماع المكتب التنفيذي لهيئة منتخبي الحزب بالرباط عندما قال: "كل ما يروج حول قرب سقوط الحكومة وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها غير دقيق، وغير صحيح، ومجرد إشاعات يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية".

وأضاف "الحديث عن انتخابات سابقة لأوانها، كلام لا يتجاوز من يكتبه، ولا أثر له علينا كطبقة سياسية، وأغلبية حكومية". وأشار إلى أن الحكومة التي يرأسها ستستمر إلى نهاية ولايتها عام 2021 بتعاون من الجميع. وهو الطرح الذي يسانده عدد من المحللين السياسيين والخبراء والمتتبعين مع ميل أشد إلى فكرة التعديل الحكومي، أي الزلزال السياسي الثاني الذي سيعيد تشكيل الخريطة الوزارية لكن كرسي العثماني لن تحركه الارتدادات الزلزالية، وسيقود المرحلة إلى موعد الانتخابات المقبلة في سنة 2021، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل سيقتنع العثماني بالاستمرار في رئاسة الحكومة مع وزراء أغلبهم من التقنوقراط؟ هذا ما ستسفر عنه طبيعة الزلزال السياسي الثاني، وطبيعة التحالفات القادمة. خاصة أن أمر التعديل بات ضاغطا أكثر من أي وقت مضى مع ما وصل إليه الشارع من احتقان، وما أبان عنه بعض الوزراء من ضعف في التواصل وقدرة على إخماد الاحتجاجات وإيجاد البدائل الممكنة لصالح الفئات الفقيرة والضعيفة الدخل..وهو الضعف الذي يكون إنذارا بقرب التغيير...