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هام للمغاربة الراغبين في السفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب..سعر الرحلة رخيص بزاف..وها بشحال

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 11:40 هام للمغاربة الراغبين في السفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب..سعر الرحلة رخيص بزاف..وها بشحال | سبور
هام للمغاربة الراغبين في السفر إلى روسيا لتشجيع المنتخب..سعر الرحلة رخيص بزاف..وها بشحال
من أجل السماح للمشجعين بالتوجه لروسيا لدعم المنتخب الوطني، كشفت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن تعبئة 13 طائرة لتمكين قرابة 2500 مسافر، من مرافقة أسود الأطلس إلى روسيا.

"شوف تيفي"+"و م ع"

من أجل السماح للمشجعين بالتوجه لروسيا لدعم المنتخب الوطني، كشفت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن تعبئة 13 طائرة لتمكين قرابة 2500 مسافر، من مرافقة أسود الأطلس إلى روسيا.

وأوضحت الشركة أن هذه الرحلات الإضافية ستكون مبرمجة خصيصا من أجل السماح للمشجعين بالحضور للمباريات والعودة بعد نهاية المواجهة، بسعر قار مدعم قدره 5000 درهم (ذهابا وإيابا).

وأكدت الشركة أن العرض، سيكون موجها حصريا للحاصلين على تذاكر الولوج إلى المباريات، متاحا للاقتناء ابتداء من يوم الثلاثاء 29 ماي 2018 من خلال الوكالات التجارية للشركة وأيضا من خلال شبكة وكالات الأسفار.

 

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