فيديو يهز المغاربة..أسرة تحتجز شخصا وتوجه له اتهامات خطيرة بالنصب والاحتيال ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 29 ماي، مقطع فيديو مثير، قيل إنه يوثق لحظة قيام أفراد أسرة باحتجاز شخص، وجهوا له أصابع الاتهام بالنصب والاحتيال عليهم في مبلغ مالي

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 29 ماي، مقطع فيديو مثير، قيل إنه يوثق لحظة قيام أفراد أسرة باحتجاز شخص، وجهوا له أصابع الاتهام بالنصب والاحتيال عليهم في مبلغ مالي تصل قيمته 80 مليون سنتيم.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 3 دقائق و39 ثانية، قيام سيدة بصفع هذا الشخص المحتجز وهي تضغط عليه للاعتراف بمشاركته في النصب والاحتيال على أسرتها في المبلغ المذكور.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع بفتح تحقيق بخصوص ما جاء فيه، نظرا لقيام أفراد أسرة باحتجاز هذا الشخص والاعتداء عليه، بالإضافة إلى توجيه تهم خطيرة له.