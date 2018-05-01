 فيديو يهز المغاربة..أسرة تحتجز شخصا وتوجه له اتهامات خطيرة بالنصب والاحتيال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تعديل حكومي مرتقب بعد عيد الفطر سيعصف بعدد من الوجوه الوزارية | بوليتيك

تعديل حكومي مرتقب بعد عيد الفطر سيعصف بعدد من الوجوه الوزارية

طـــريف..النــاصري في ورطة بسبب ملحمــة المونديال | كاريكاتير شوف تيفي

طـــريف..النــاصري في ورطة بسبب ملحمــة المونديال

فيديو يهز المغاربة..أسرة تحتجز شخصا وتوجه له اتهامات خطيرة بالنصب والاحتيال | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة..أسرة تحتجز شخصا وتوجه له اتهامات خطيرة بالنصب والاحتيال

كازا غارقة في الأزبال والنفايات ومجلس المدينة ينهي مرة أخرى مهام شركة للنظافة | مجتمع

كازا غارقة في الأزبال والنفايات ومجلس المدينة ينهي مرة أخرى مهام شركة للنظافة

عاجل.. القرطاس ببلجيكا..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل.. القرطاس ببلجيكا..وهذا عدد القتلى

وجدو راسكم: أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء | مجتمع

وجدو راسكم: أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء

مؤلم...مصرع طفل داخل بركة مائية باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

مؤلم...مصرع طفل داخل بركة مائية باشتوكة أيت بها

نسولو المرأة:ها علاش خاص العيالات يرجعو الدين ديال رمضــان |

نسولو المرأة:ها علاش خاص العيالات يرجعو الدين ديال رمضــان

مثير..بالموازاة مع الحملة الداعية لمقاطعته: الفنانة المغربية سميرة سعيد تعتذر عن المشاركة في مهرجان موازين | ثقافة و فنون

مثير..بالموازاة مع الحملة الداعية لمقاطعته: الفنانة المغربية سميرة سعيد تعتذر عن المشاركة في

فلتات لسان وزراء العثماني

فيديو يهز المغاربة..أسرة تحتجز شخصا وتوجه له اتهامات خطيرة بالنصب والاحتيال

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 10:52 فيديو يهز المغاربة..أسرة تحتجز شخصا وتوجه له اتهامات خطيرة بالنصب والاحتيال | حوادث و حقوق
فيديو يهز المغاربة..أسرة تحتجز شخصا وتوجه له اتهامات خطيرة بالنصب والاحتيال
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 29 ماي، مقطع فيديو مثير، قيل إنه يوثق لحظة قيام أفراد أسرة باحتجاز شخص، وجهوا له أصابع الاتهام بالنصب والاحتيال عليهم في مبلغ مالي

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء 29 ماي، مقطع فيديو مثير، قيل إنه يوثق لحظة قيام أفراد أسرة باحتجاز شخص، وجهوا له أصابع الاتهام بالنصب والاحتيال عليهم في مبلغ مالي تصل قيمته 80 مليون سنتيم.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 3 دقائق و39 ثانية، قيام سيدة بصفع هذا الشخص المحتجز وهي تضغط عليه للاعتراف بمشاركته في النصب والاحتيال على أسرتها في المبلغ المذكور.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع بفتح تحقيق بخصوص ما جاء فيه، نظرا لقيام أفراد أسرة باحتجاز هذا الشخص والاعتداء عليه، بالإضافة إلى توجيه تهم خطيرة له.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القصر النصب الاحتيال الأسرة الاحتجاز

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم...مصرع طفل داخل بركة مائية باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق

مؤلم...مصرع طفل داخل بركة مائية باشتوكة أيت بها

الحمل غير الشرعي يدفع شابة في مقتبل العمر لرمي نفسها داخل مطفية بإقليم سيدي إفني | حوادث و حقوق

الحمل غير الشرعي يدفع شابة في مقتبل العمر لرمي نفسها داخل مطفية بإقليم سيدي إفني

خطير وبالصور..سباق بين مراهقين بسيارات بفاس ينتهي بوقوع حادث مروع | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..سباق بين مراهقين بسيارات بفاس ينتهي بوقوع حادث مروع

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فضيحة و بالفيديو..دخل عليها مقدم بالقوة للدار بسلا و خْدا ليها البُــورطابل..فينكم ألــمسؤولين | حالة خاصة
منذ 3 دقائق

فضيحة و بالفيديو..دخل عليها ''مقدم'' بالقوة للدار بسلا و خْدا ليها البُــورطابل..فينكم ألــمسؤولين

في رمضــان..نايضة فمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء..الناس شادين الصف و الموظفين دايرين الإضــراب | بــووز

في رمضــان..نايضة فمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء..الناس شادين الصف و الموظفين دايرين الإضــراب

بالفيديو..ها علاش تقرر إحضار بعض المصرحات في ملف بوعشرين إلى المحكمة بالقوة العمومية | بــووز

بالفيديو..ها علاش تقرر إحضار بعض المصرحات في ملف بوعشرين إلى المحكمة بالقوة العمومية

أول فيديو لـمي حليمةبائعة المسمن من قلب المستشفى..تهرسات من العمود الفقري بعدما شرملها جارها فأزيلال + تصريحات قوية | حالة خاصة

أول فيديو لـ''مي حليمة''بائعة المسمن من قلب المستشفى..تهرسات من العمود الفقري بعدما شرملها جارها فأزيلال + تصريحات قوية

﻿

آخر المستجدات

تعديل حكومي مرتقب بعد عيد الفطر سيعصف بعدد من الوجوه الوزارية | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

تعديل حكومي مرتقب بعد عيد الفطر سيعصف بعدد من الوجوه الوزارية

طـــريف..النــاصري في ورطة بسبب ملحمــة المونديال | كاريكاتير شوف تيفي

طـــريف..النــاصري في ورطة بسبب ملحمــة المونديال

فيديو يهز المغاربة..أسرة تحتجز شخصا وتوجه له اتهامات خطيرة بالنصب والاحتيال | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة..أسرة تحتجز شخصا وتوجه له اتهامات خطيرة بالنصب والاحتيال

كازا غارقة في الأزبال والنفايات ومجلس المدينة ينهي مرة أخرى مهام شركة للنظافة | مجتمع

كازا غارقة في الأزبال والنفايات ومجلس المدينة ينهي مرة أخرى مهام شركة للنظافة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.