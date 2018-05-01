الاتحاد المصري يرافق محمد صلاح في رحلة علاجية بمدريد ﻿

سافر محمد صلاح نجم الكرة المصرية، اليوم الثلاثاء،إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في رحلة علاجية إثر الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم.

" شوف سبور"

سافر محمد صلاح نجم الكرة المصرية، اليوم الثلاثاء،إلى العاصمة الإسبانية مدريد، في رحلة علاجية إثر الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشف الاتحاد المصري في بيان له عبر موقعه أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد سيتوجه الأربعاء، إلى إسبانيا برفقة طبيب المنتخب المصري للقاء محمد صلاح والطاقم الطبي التابع لنادي ليفربول.

وأشار الاتحاد إلى أن صلاح والطاقم الطبي "سيتوجهون إلى إسبانيا الثلاثاء، لخوض فترة العلاج من الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تم اختيار إسبانيا حسب تقديرات ورؤية الطاقم الطبي لصلاح".

وأضاف البيان: "ومن المقرر أن يعود الدكتور أبو العلا إلى بيرجمو الإيطالية في اليوم نفسه، لمباشرة دوره مع المنتخب الوطني، فيما يستمر صلاح وطاقمه الطبي هناك حتى لحاقه ببعثة المنتخب في القاهرة".

واختتم بالقول: "كان محمد صلاح قد بدأ برنامجه العلاجي أمس (الأحد)، حيث أكد في اتصال هاتفي مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب على روحه العالية، وتصميمه على العودة سريعا إلى صفوف المنتخب".