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كازا غارقة في الأزبال والنفايات ومجلس المدينة ينهي مرة أخرى مهام شركة للنظافة

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 10:15 كازا غارقة في الأزبال والنفايات ومجلس المدينة ينهي مرة أخرى مهام شركة للنظافة | مجتمع
كازا غارقة في الأزبال والنفايات ومجلس المدينة ينهي مرة أخرى مهام شركة للنظافة
أعلن مجلس جماعة الدار البيضاء وشركة (أفيردا )، أمس الإثنين ، أنهما اتفقا على فسخ العقد المتعلق بتدبير النظافة ، الذي يجمعهما، وذلك بطريقة حبية .

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلن مجلس جماعة الدار البيضاء وشركة (أفيردا )، أمس الإثنين ، أنهما اتفقا على فسخ العقد المتعلق بتدبير النظافة ، الذي يجمعهما، وذلك بطريقة حبية .

وأوضح ، مجلس جماعة الدار البيضاء وشركة (أفيردا)، في بلاغ مشترك، أنهما توصلا " لاتفاق حبي " ينهي العقد الذي يجمعهما ، والمتعلق بجمع النفايات المنزلية وتدبير النظافة الحضرية ، على مستوى العاصمة الاقتصادية .

وأضاف البلاغ ، أنه في إطار إطلاق طلب عروض جديدة تهم التدبير المفوض لخدمات النظافة على مستوى مجموع تراب مدينة الدار البيضاء ، كان مجلس مدينة الدار البيضاء ، قد قرر خلال اجتماع دورته العادية ( 3 ماي 2018 )، وضع حد للعقد المبرم مع شركة "أفيردا" المفوض لها تدبير قطاع النظافة ببعض مقاطعات المدينة.


وحسب البلاغ ، فإن الجانبين اتفقا على مواصلة تعبئة كل الوسائل البشرية والمادية واللوجسيتكية ، من أجل ضمان خدمة جيدة خلال الفترة الانتقالية ، التي تسبق العمل بعقد جديد للتدبير المفوض يغطي عمالات مقاطعات الحي الحسني ، عين الشق ، عين السبع ، الحي المحمدي ، سيدي البرنوصي .

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المغرب شوف تيفي النظافة جماعة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية النفايات المنزلية

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