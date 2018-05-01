كازا غارقة في الأزبال والنفايات ومجلس المدينة ينهي مرة أخرى مهام شركة للنظافة ﻿

أعلن مجلس جماعة الدار البيضاء وشركة (أفيردا )، أمس الإثنين ، أنهما اتفقا على فسخ العقد المتعلق بتدبير النظافة ، الذي يجمعهما، وذلك بطريقة حبية .

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلن مجلس جماعة الدار البيضاء وشركة (أفيردا )، أمس الإثنين ، أنهما اتفقا على فسخ العقد المتعلق بتدبير النظافة ، الذي يجمعهما، وذلك بطريقة حبية .

وأوضح ، مجلس جماعة الدار البيضاء وشركة (أفيردا)، في بلاغ مشترك، أنهما توصلا " لاتفاق حبي " ينهي العقد الذي يجمعهما ، والمتعلق بجمع النفايات المنزلية وتدبير النظافة الحضرية ، على مستوى العاصمة الاقتصادية .

وأضاف البلاغ ، أنه في إطار إطلاق طلب عروض جديدة تهم التدبير المفوض لخدمات النظافة على مستوى مجموع تراب مدينة الدار البيضاء ، كان مجلس مدينة الدار البيضاء ، قد قرر خلال اجتماع دورته العادية ( 3 ماي 2018 )، وضع حد للعقد المبرم مع شركة "أفيردا" المفوض لها تدبير قطاع النظافة ببعض مقاطعات المدينة.



وحسب البلاغ ، فإن الجانبين اتفقا على مواصلة تعبئة كل الوسائل البشرية والمادية واللوجسيتكية ، من أجل ضمان خدمة جيدة خلال الفترة الانتقالية ، التي تسبق العمل بعقد جديد للتدبير المفوض يغطي عمالات مقاطعات الحي الحسني ، عين الشق ، عين السبع ، الحي المحمدي ، سيدي البرنوصي .