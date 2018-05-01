عاجل.. القرطاس ببلجيكا..وهذا عدد القتلى ﻿

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في هجوم مسلح بمدينة لييج ببلجيكا، بينهم رجل شرطة، فيما جرح آخران، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة ''سكاي نيوز عربية'' قبل قليل من يومه الثلاثاء 29 ماي، نقلا عن وسائل إعلام بلجيكية.

"شوف تيفي"

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في هجوم مسلح بمدينة لييج ببلجيكا، بينهم رجل شرطة، فيما جرح آخران، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة "سكاي نيوز عربية" قبل قليل من يومه الثلاثاء 29 ماي، نقلا عن وسائل إعلام بلجيكية.

وأشارت القناة إلى أن صحيفة "لوسوار" البلجيكية، قالت إن مسلحا أطلق الرصاص على رجلي شرطة، حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا، في شارع "أوغستان" بوسط المدينة، حيث مر المشتبه به، في البداية على مقربة من مدرسة ثانوية، فأوقفه الشرطيان في عملية تدقيق روتينية، لكنه نجح في نزع سلاح أحدهما وقام بإطلاق الرصاص عليهما.

وأكد المصدر ذاته أنه وعقب قتل عنصري الشرطة وشخص من المارة، قام باحتجاز سيدة تعمل في المدرسة الثانوية بمثابة رهينة، وأسفرت عملية السيطرة عليه عن جرح رجل شرطة.