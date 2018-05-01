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بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 09:56 وجدو راسكم: أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء | مجتمع
وجدو راسكم: أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، ظهور سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل، مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو أحيانا مرفوقة بأمطار ضعيفة ومحلية وذلك على السواحل والسهول الشمالية

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، ظهور سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح والليل، مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو أحيانا مرفوقة بأمطار ضعيفة ومحلية وذلك على السواحل والسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة طنجة واللوكوس وغرب الريف.

وستكون السماء غائمة مع نزول قطرات مطرية ضعيفة شرق الأطلس المتوسط وأقصى شرق الواجهة المتوسطية.

وخلال الظهيرة، ستتمركز سحب غير مستقرة نوعا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط حيث الفرصة مهيأة لنزول بعض القطرات المطرية الضعيفة والمتفرقة ، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق.

وسيكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي، مع هبوب زوابع رملية محليا بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي.

أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى، وستكون ضعيفة إلى معتدلة القوة جنوبية بالجنوب - الشرقي للبلاد، وستهب من الغرب فوق السهول الشمالية - الغربية ومن الشمال عموما بباقي جهات المملكة.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجة بالمرتفعات، وما بين 09 و15 درجة بالريف وبمنطقة طنجة واللوكوس والمنطقة الشرقية والسايس والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية الشمالية، وما بين 15 و 20 درجة بالسواحل وسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية -الشرقية، وما بين 20 و24 درجة بأقصى جنوب البلاد أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 12 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 18 و24 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والساحل المتوسطي والسواحل وشمال غرب الأقاليم الجنوبية وما بين 24 و28 درجة داخل الغرب والشاوية ودكالة -عبدة والشياظمة وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وسوس والمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 29 و35 درجة بالسفوح الجنوبية - الشرقية وبأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالمتوسط، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والصويرة ، وهائجا ثم هائجا إلى قوي الهيجان بعد الظهيرة بين الصويرة وطانطان وهائجا بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي أمطار القطاع الشمالي الأقاليم الجنوبية البحر

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