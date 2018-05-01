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مؤلم...مصرع طفل داخل بركة مائية باشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 09:06 مؤلم...مصرع طفل داخل بركة مائية باشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق
مؤلم...مصرع طفل داخل بركة مائية باشتوكة أيت بها
لقي طفل قاصر يبلغ من العمر 13 سنة مساء يوم أمس مصرعه غرقا داخل بركة من المياه السقوية لإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة ''اغرايسن'' بجماعة ''واد الصفا'' إقليم اشتوكة أيت بها.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

لقي طفل قاصر يبلغ من العمر 13 سنة مساء يوم أمس مصرعه غرقا داخل بركة من المياه السقوية لإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة ''اغرايسن'' بجماعة ''واد الصفا'' إقليم اشتوكة أيت بها.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالهالك توجه للبركة المائية، التي يستعملها صاحب الضيعة الفلاحية لسقي محاصيله الزراعية للسباحة دون أن ينتبه للأوحال المتواجدة أسفل المياه، وعندما ارتمى داخلها للسباحة، تفاجأ برجليه تعلقان بالأوحال المترسبة بالأسفل، وحاول جاهدا أن يفلت منها للخروج لكن دون جدوى ليغرق ويفارق الحياة.

واستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية والأمنية ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وقاموا بانتشال جثة الهالك من وسط الأوحال، وتم توجيهها صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها مصرع طفل قاصر داخل بركة مائية غرق ضيعة فلاحية

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