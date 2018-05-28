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بالصور: المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بسويسرا استعدادا للمونديال

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 02:49 بالصور: المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بسويسرا استعدادا للمونديال | سبور
بالصور: المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بسويسرا استعدادا للمونديال
أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، صباح يومه الإثنين، أول حصة تدريبية له في منتجع ''كرانس مونتانا'' في سويسرا، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018.

شوف سبور

أجرى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، صباح يومه الإثنين، أول حصة تدريبية له في منتجع ''كرانس مونتانا'' في سويسرا، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018.

وخاض المنتخب المغربي حصة تدريبية خفيفة بقاعة تقوية العضلات ، فيما برمج الناخب الوطني حصة تدريبية مغلقة بأحد ملاعب كرانس مونتانا ابتداء من الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي.

وسيخوض المنتخب المغربي مبارياته الودية أمام كل من منتخب أوكرانيا في 31 من الشهر الجاري وسلوفاكيا في الرابع من يونيو المقبل، قبل شد الرحال إلى أستونيا لمواجهة منتخبها المحلي ومنها إلى روسيا في العاشر من يونيو المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

 

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شوف سبور الدارالبيضاء المغرب المنتخب المغربي سويسرا كأس العالم 2018 منتجع كرانس مونتانا

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