مثير..بالموازاة مع الحملة الداعية لمقاطعته: الفنانة المغربية سميرة سعيد تعتذر عن المشاركة في مهرجان موازين ﻿

بالموازاة مع الحملة الفيسبوكية الداعية لمقاطعته، اعتذرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عن المشاركة في النسخة 17 من مهرجان موازين المنظم في الفترة الممتدة بين 22 و30 يونيو المقبل، وذلك حسب ما كشفت عنه

''شوف تيفي''

بالموازاة مع الحملة الفيسبوكية الداعية لمقاطعته، اعتذرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عن المشاركة في النسخة 17 من مهرجان موازين المنظم في الفترة الممتدة بين 22 و30 يونيو المقبل، وذلك حسب ما كشفت عنه مجلة ''سيدتي'' نهاية الأسبوع المنصرم.

وأوضحت المجلة المهتمة بآخر أخبار الفنانين العرب، أن مصادر مقربة من الفنانة المغربية، ذكرت لها أن إدارة موازين، اختارت الفنان مروان خوري، ليعوض سميرة سعيدة في الحفل المبرمج يوم 23 يونيو على منصة النهضة.

وأضافت المجلة أن مصادرها، تكتمت عن السبب الذي جعل سميرة سعيد تعتذر عن المشاركة في موازين، بالرغم من أنه سبق لها أن صعدت على منصة نفس المهرجان كانت في سنة 2009، مشيرة إلى أن الفنانة المغربية، قالت في حوار سابق مع مجلة سيدتي بخصوص عدم مشاركتها في مهرجان موازين، إنه بالرغم من تقديرها للمهرجان إلا أنها مستاءة من إدارة المهرجان وأن مسألة غيابها عن برمجة المهرجان تعود لأسباب مادية فقط لا غير، قائلة: ''لا أعرف لماذا المهرجان مصرّ على أن يحسب مسيرتي الفنية ضمن البرمجة المغربية للمهرجان لا ضمن البرمجة العربية. وهناك فرق في الأجر المادي بين البرمجتين، من منطلق أن الفنان المغربي عليه مراعاة المهرجان وعليه أن يكون مساهماً فيه من حيث مراعاته في تخفيض أجره''.