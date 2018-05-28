الحمل غير الشرعي يدفع شابة في مقتبل العمر لرمي نفسها داخل مطفية بإقليم سيدي إفني ﻿

اهتز دوار ''تكاديرت'' بجماعة إبضر إقليم سيدي إفني نهاية الأسبوع الماضي على وقع انتحار شابة في مقتبل العمر، وذلك بعد رمي نفسها داخل مطفية للسقي.

شوف تيفي:سيدي إفني

اهتز دوار ''تكاديرت'' بجماعة إبضر إقليم سيدي إفني نهاية الأسبوع الماضي على وقع انتحار شابة في مقتبل العمر، وذلك بعد رمي نفسها داخل مطفية للسقي.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالهالكة كانت على علاقة غرامية مع شاب بنفس الدوار من مدة، وبعد ظهور علامات الحمل عليها قامت برمي نفسها بمطفية تستعمل في السقي مخافة افتضاح أمرها أمام والديها وأهل الدوار خاصة وأن المنطقة جد محافظة.

وأضافت ذات المصادر أن الهالكة عثر عليها مرمية داخل ''المطفية'' من طرف بعض أهل الدوار ساعات قليلة بعد اختفائها، ليقوموا بربط الاتصال بالسلطات المحلية ورجال الدرك الملكي الذين استنفرهم الحادث، وهرعوا لعين المكان رفقة رجال الوقاية المدنية، وتم انتشال الجثة من البئر وإحالتها على مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة لمعرفة ظروف وأسباب وفاة الهالكة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا حول حيثيات وملابسات الحادث.





