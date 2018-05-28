رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز تحت الصفر ﻿

كشفت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي أنها وعلى الرغم من تمكنها من الهروب من رامز جلال على مدار 4 سنوات ، وقعت الأخيرة ضحية لمقلب الممثل رامز جلال في برنامج رامز تحت الصفر بسبب الكابتن مجدي عبد الغني

شوف تيفي

كشفت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي أنها وعلى الرغم من تمكنها من الهروب من رامز جلال على مدار 4 سنوات ، وقعت الأخيرة ضحية لمقلب الممثل رامز جلال في برنامج رامز تحت الصفر بسبب الكابتن مجدي عبد الغني الذي اتصل بها ودعاها لتحل ضيفة على البرنامج، وذلك وفق ما ذكرته وسائل إعلام عربية.

وكانت رانيا فريد شوقي، قد فقدت القدرة على الحركة وأصيبت بهستيريا بكاء بعدما رأت النمر والدب.

وجاء تصريح رانيا فريد شوقي عن مقلب رامز جلال قبل أن يتهمها البعض بفبركة المقلب، ليكون هذا نفي قاطع لمعرفتها بالتفاصيل قبل تنفيذه.