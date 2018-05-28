سيرجيو راموس يرد على منتقدي ريال مدريد ﻿

رد النجم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني على منتقدي النادي الملكي عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي مساء السبت الماضي في

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رد النجم سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني على منتقدي النادي الملكي عقب تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي مساء السبت الماضي في النهائي بنتيجة 3 - 1 في العاصمة الأوكرانية كييف.

ووجه ''راموس'' خلال الحفل الضخم بملعب سانتياجو بيرنابيو أمام عشرات الآلاف من مشجعي الريال رسالة نارية لكارهي الفريق قائلا:'' قالوا إننا لن نفوز باللقب من جديد وأنه أمر مستحيل، ولكن ها نحن هنا مرة أخرى واللقب بحوزتنا''.

لم ينسى راموس الحديث عن مدربه الأسطوري زيدان قائلا:'' علينا أن نسلط الضوء على المدرب العظيم والعمل الكبير الذي قام به، هو رائع''.

كما كان لفلورنتينو بيريز رئيس النادي نصيب من إشادة القائد قائلا:'' بيريز صاحب دور كبير في الفريق، لا أريد نسيانه وهو يقوم بعمل مميز مع الإيجابيات والسلبيات التي تؤدي في النهاية لعمل كبير في نهاية المطاف''.

واختتم قائد الملكي حديثه:'' اللاعبون يشعرون بدعم المشجعين لهم، فريقنا أظهر أنه لا يكل ولا يمل من الفوز، هلا مدريد والرابعة عشر تحت أنظارنا''.