البرلماني ''أحريش'' يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور ﻿

وجه النائب البرلماني ''الحسين أحريش'' سؤالا شفويا حول موضوع تقصير مصالح سفارة المغرب بالإمارات في التعامل مع وفاة مواطنة مغربية مؤكدا من خلاله بأن ''عائلة الهالكة في المغرب قامت بالاتصال مرارا

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وجه النائب البرلماني ''الحسين أحريش'' سؤالا شفويا حول موضوع تقصير مصالح سفارة المغرب بالإمارات في التعامل مع وفاة مواطنة مغربية مؤكدا من خلاله بأن ''عائلة الهالكة في المغرب قامت بالاتصال مرارا بالسفارة المغربية في أبوظبي والقنصلية في دبي لطلب مساعدة المسؤولين لمعرفة مصير الضحية، بعد أن انقطعت أخبارها لمدة طويلة''، فظلت الاتصالات دون رد شافي.

وتأسف البرلماني لعدم تفاعل الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات القانونية لترحيل الجثة إلى المغرب في أقرب وقت ممكن، حيث شدد البرلماني في سؤاله أن هناك إهمالا صارخا من مصالح السفارة بالديار الإماراتية، بعد فشلها في التعامل مع هذه القضية الإنسانية التي خلفت حزنا وغضبا عميقين في أوساط عائلة الضحية وأصدقائها''.

وتجدر الإشارة إلى أن المواطنة المغربية التي توفيت بالإمارات العربية المتحدة منذ شهور مازالت عالقة في مستودع الأموات بمستشفى في عجمان، بعد أن فارقت الحياة منذ يوم 28 مارس الماضي، علما أن إجراءات التحري لتحديد أسباب الوفاة قد أجريت منذ فترة طويلة، ومع ذلك بقيت الجثة عالقة في المشرحة.