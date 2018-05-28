 البرلماني ''أحريش'' يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نسولو المرأة:ها علاش خاص العيالات يرجعو الدين ديال رمضــان |

نسولو المرأة:ها علاش خاص العيالات يرجعو الدين ديال رمضــان

مثير..بالموازاة مع الحملة الداعية لمقاطعته: الفنانة المغربية سميرة سعيد تعتذر عن المشاركة في مهرجان موازين | ثقافة و فنون

مثير..بالموازاة مع الحملة الداعية لمقاطعته: الفنانة المغربية سميرة سعيد تعتذر عن المشاركة في

الحمل غير الشرعي يدفع شابة في مقتبل العمر لرمي نفسها داخل مطفية بإقليم سيدي إفني | حوادث و حقوق

الحمل غير الشرعي يدفع شابة في مقتبل العمر لرمي نفسها داخل مطفية بإقليم سيدي إفني

خطير وبالصور..سباق بين مراهقين بسيارات بفاس ينتهي بوقوع حادث مروع | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..سباق بين مراهقين بسيارات بفاس ينتهي بوقوع حادث مروع

رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز تحت الصفر | ثقافة و فنون

رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة فبركة برنامج رامز تحت الصفر

العثماني: النسبة العامة لتقدم أشغال مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية (2015-2021) ناهزت 48 في المائة إلى حدود مارس الماضي | بوليتيك

العثماني: النسبة العامة لتقدم أشغال مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية (2015-2021) ناهزت 48 في

البرلماني أحريش يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور | بوليتيك

البرلماني ''أحريش'' يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور

بالفيديو.. سقوط مروّع لفتاة من عجلة ألعاب | دولي

بالفيديو.. سقوط ''مروّع'' لفتاة من عجلة ألعاب

فلتات لسان وزراء العثماني

البرلماني ''أحريش'' يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 02:22 البرلماني أحريش يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور | بوليتيك
البرلماني ''أحريش'' يُساءل حكومة العثماني حول جثة مواطنة مغربية معلقة بالإمارات منذ شهور
وجه النائب البرلماني ''الحسين أحريش'' سؤالا شفويا حول موضوع تقصير مصالح سفارة المغرب بالإمارات في التعامل مع وفاة مواطنة مغربية مؤكدا من خلاله بأن ''عائلة الهالكة في المغرب قامت بالاتصال مرارا

شوف تيفي:

وجه النائب البرلماني ''الحسين أحريش'' سؤالا شفويا حول موضوع تقصير مصالح سفارة المغرب بالإمارات في التعامل مع وفاة مواطنة مغربية مؤكدا من خلاله بأن ''عائلة الهالكة في المغرب قامت بالاتصال مرارا بالسفارة المغربية في أبوظبي والقنصلية في دبي لطلب مساعدة المسؤولين لمعرفة مصير الضحية، بعد أن انقطعت أخبارها لمدة طويلة''، فظلت الاتصالات دون رد شافي.

وتأسف البرلماني لعدم تفاعل الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات القانونية لترحيل الجثة إلى المغرب في أقرب وقت ممكن، حيث شدد البرلماني في سؤاله أن هناك إهمالا صارخا من مصالح السفارة بالديار الإماراتية، بعد فشلها في التعامل مع هذه القضية الإنسانية التي خلفت حزنا وغضبا عميقين في أوساط عائلة الضحية وأصدقائها''.

وتجدر الإشارة إلى أن المواطنة المغربية التي توفيت بالإمارات العربية المتحدة منذ شهور مازالت عالقة في مستودع الأموات بمستشفى في عجمان، بعد أن فارقت الحياة منذ يوم 28 مارس الماضي، علما أن إجراءات التحري لتحديد أسباب الوفاة قد أجريت منذ فترة طويلة، ومع ذلك بقيت الجثة عالقة في المشرحة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الحسين حريش العثماني مواطنة مغربية الإمارات وفاة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العثماني: النسبة العامة لتقدم أشغال مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية (2015-2021) ناهزت 48 في المائة إلى حدود مارس الماضي | بوليتيك

العثماني: النسبة العامة لتقدم أشغال مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية (2015-2021) ناهزت 48 في المائة إلى حدود مارس الماضي

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين السرية والبداية بمواصلة عرض الفيديوهات | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين السرية والبداية بمواصلة عرض الفيديوهات

رغم نفي نصر الله..وثائق وصور تؤكد دعم حزب الله اللبناني للبوليساريو | بوليتيك

رغم نفي نصر الله..وثائق وصور تؤكد دعم حزب الله اللبناني للبوليساريو

عاجل..القاضي يأمر بإحضار المصرحات في ملف بوعشرين عن طريق القوات العمومية ويتخذ هذا القرار | بوليتيك

عاجل..القاضي يأمر بإحضار المصرحات في ملف بوعشرين عن طريق القوات العمومية ويتخذ هذا القرار

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المنتخب الاسباني يبدأ مرحلة استعداداته الأخيرة للمونديال 28/05/2018 | قنوات أخرى
منذ 44 دقيقة

المنتخب الاسباني يبدأ مرحلة استعداداته الأخيرة للمونديال 28/05/2018

أسامة رمزي..تجربتي مع حسن الفد فكبور عجبات المغاربة وهذا هو جديدي الفني | خارج البلاطو

أسامة رمزي..تجربتي مع حسن الفد فكبور عجبات المغاربة وهذا هو جديدي الفني

فضيحة بأكبر مسجد بحي الشهداء بفاس..السواري طاحو وهاشنو وقع | خارج البلاطو

فضيحة بأكبر مسجد بحي الشهداء بفاس..السواري طاحو وهاشنو وقع

بالفيديو..كسيدة خايبة فرمضان بالليل وهاشنو وقع فكازا | خارج البلاطو

بالفيديو..كسيدة خايبة فرمضان بالليل وهاشنو وقع فكازا

﻿

آخر المستجدات

نسولو المرأة:ها علاش خاص العيالات يرجعو الدين ديال رمضــان |
منذ 53 دقيقة

نسولو المرأة:ها علاش خاص العيالات يرجعو الدين ديال رمضــان

مثير..بالموازاة مع الحملة الداعية لمقاطعته: الفنانة المغربية سميرة سعيد تعتذر عن المشاركة في مهرجان موازين | ثقافة و فنون

مثير..بالموازاة مع الحملة الداعية لمقاطعته: الفنانة المغربية سميرة سعيد تعتذر عن المشاركة في

الحمل غير الشرعي يدفع شابة في مقتبل العمر لرمي نفسها داخل مطفية بإقليم سيدي إفني | حوادث و حقوق

الحمل غير الشرعي يدفع شابة في مقتبل العمر لرمي نفسها داخل مطفية بإقليم سيدي إفني

خطير وبالصور..سباق بين مراهقين بسيارات بفاس ينتهي بوقوع حادث مروع | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..سباق بين مراهقين بسيارات بفاس ينتهي بوقوع حادث مروع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.