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فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور

بتاريــخ : 29 ماي 2018 / 02:17 فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور | حوادث و حقوق
فيديو يشعل الفيسبوك بالمغرب..على المباشر: شخص على سيارة تابع شفارى هربانين في موطور
تناقلت مجموعة من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شخص يقود سيارة خفيفة بمطاردة لصين بشوارع إحدى المدن المغربية، عقب تورطهما في عملية سرقة.

''شوف تيفي''

تناقلت مجموعة من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، مقطع فيديو، يظهر لحظة قيام شخص يقود سيارة خفيفة بمطاردة لصين بشوارع إحدى المدن المغربية، عقب تورطهما في عملية سرقة.

وحسب ناشري الفيديو فإن لصين على دراجة نارية، أقدما على اعتراض سبيل سيدة، وتورطا في سرقة هاتفها النقال، وخلال فرارهما بواسطة دراجة نارية، قام شخص حضر الواقعة بمطاردتهما بواسطة سيارته، حيث طالب المواطنين بمشاركته في عملية المطاردة.

وتفاعل النشطاء مع الفيديو، حيث طالب الجميع، المصالح الأمنية بالتدخل وفتح تحقيق بخصوص الفيديو، حتى يتم إيقاف اللصين المتورطين في هذا العمل الإجرامي، موجهين الشكر للمواطن الذي حاول إيقافهما.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية العمل الإجرامي فيسبوك لصوص

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