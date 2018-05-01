بالفيديو.. سقوط ''مروّع'' لفتاة من عجلة ألعاب ﻿

رصد مقطع فيديو، نشرته صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، لحظة مروعة لسقوط فتاة، تبلغ من العمر 10 سنوات، من عجلة إحدى مدن الألعاب في الهند.

''شوف تيفي''

رصد مقطع فيديو، نشرته صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، لحظة مروعة لسقوط فتاة، تبلغ من العمر 10 سنوات، من عجلة إحدى مدن الألعاب في الهند.

وقال المصدر، إن العجلة كانت تدور بسرعتها القصوى، الأمر الذي أدى إلى تفكيك البراغي وسقوط الفتاة من عربتها، ثم وفاتها في الحين.

وأصيب ستة أشخاص آخرين، من بينهم ثلاثة أطفال، بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في منطقة أنانتابور في ولاية أندرا براديش الهندية، ليلة أمس الأحد. وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أنانتابور العمومي، حسب ما أورده موقع ''سكاي نيوز عربي''.

وقال شهود عيان إنهم لاحظوا العجلة تدور بسرعة وأخبروا الشخص المسؤول، لكنه لم يتصرف لأنه كان ثملا في وقت الحادث.

هـــــذا وقد تم اعتقال الرجل واقتياده إلى مخفر الشرطة، فيما شرعت السلطات المحلية في إجراء تحقيق في الحادث.