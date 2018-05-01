عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين السرية والبداية بمواصلة عرض الفيديوهات ﻿

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الاثنين 28 ماي، انطلاقة أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب

''شوف تيفي''

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الاثنين 28 ماي، انطلاقة أشغال الجلسة السرية الخاصة بمحاكمة مدير جريدة أخبار اليوم المتابع بتهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر ، وستكون البداية بمواصلة عرض الفيديوهات التي توثق للاستغلال الجنسي الذي تعرضت له المشتكية ''أ.ل''.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، أن أشغال جلسة اليوم، التي تجرى أطوارها بشكل سري بالقاعة رقم 8 باستئنافية البيضاء، تعرف غياب المشتكية ''أ.ل''، والتي حضرت خلال الجلسات الماضية، وعاينت الفيديوهات التي توثق للاستغلال الجنسي الذي تعرضت له على يد بوعشرين داخل مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم.

وأشار ذات المصدر إلى أن ثلاثة مشتكيات، يحضرن أشغال الجلسة السرية إلى جانب مجموعة من المحامين، ويتعلق الأمر ب ''و.م''، و''ن.ل''، و''س.ل''.

جدير بالذكر أن أشغال الجلسات الماضية التي جرت فصولها خلال الأسبوع الماضي، عرفت عرض العديد من الفيديوهات التي تم وصفها بالصادمة والخطيرة والمقززة، نظرا لاحتوائها مشاهد خليعة وشاذة.