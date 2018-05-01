المدعي العام الإسباني يأمر بتحقيق رسمي بعد اعتقال شخص متورط في قضية العاملات بالضيعات الإسبانية ﻿

أمر المدعي العام الإسباني، بفتح تحقيق رسمي بشأن قضية الاستغلال الجنسي لمغربيات من طرف مشغليهم في حقول الفراولة بإسبانيا، بعدما تم اعتقال شخص متورط في ابتزاز وإجبار العاملات على ممارسة الجنس مع

شوف تيفي:

أمر المدعي العام الإسباني، بفتح تحقيق رسمي بشأن قضية الاستغلال الجنسي لمغربيات من طرف مشغليهم في حقول الفراولة بإسبانيا، بعدما تم اعتقال شخص متورط في ابتزاز وإجبار العاملات على ممارسة الجنس مع مشغليهم حسب مصادر ''شوف تيفي'' من مدينة ''ويلفا''.

حيث من المرتقب أن تتم اعتقالات أخرى في الأيام القادمة، ولاسيما بعدما صرحت مجموعة من العاملات تعرضهن للاستغلال الجنسي، وأن بعض أرباب العمل في مزارع الفراولة يفرضون عليهن ممارسة الجنس لضمان الاستمرار في العمل.

وعبرت الحكومة عن متابعتها للقضية، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في جوابه على سؤال ''شوف تيفي''، أن الحكومة منشغلة بكل ما يمس كرامة المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، مشيرا في ذات السياق أن البرلمان دعا لفتح تحقيق، مؤكداً على أن المغرب لا يمكنه أن يقبل بشيء فيه مساس بكرامة المغربيات.

ويأتي هذا بعدما حاول محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، التهرب من الإجابة عن أسئلة الصحافة، بعد أن أصدرت وزارته بلاغا فارغا من أي معطيات استطلاعية، حيث أنكرت الوزارة أن تكون تلك الفيديوهات لها علاقة بالفوج الذي أشرفت عليه وزارة الشغل والإدماج المهني بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات مؤخراً.